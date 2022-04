Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Bis zur Gründung von Baden-Württemberg im Jahr 1952 haben die Eberbacher erst einmal die Kriegsfolgen zu bewältigen. Schließlich ist es erst sieben Jahre her, seit die Stadt kapituliert hat. Ab dem 31. März 1945 ist Eberbach unter amerikanischer Besatzung. Vier Tage später wird durch die Militärverwaltung ein Bürgermeister bestimmt. Es wird ein provisorischer Gemeinderat gebildet. Die neue Demokratie kommt schleppend in Gang. Der Bürgermeisterposten wird vier Mal neu besetzt, sieben ehemalige NSDAP-Parteigenossen fliegen aus dem Ratsgremium.

Ende Januar 1946 dürfen die Eberbacher einen Gemeinderat wählen: Die Sozialdemokraten bringen es auf vier Sitze, die im Juni 1945 gegründete CDU auf drei, die Demokraten auf zwei, und die Kommunisten ziehen mit einem Mann ins Stadtparlament. Die Gemeinderäte tagen fast ununterbrochen, meist "geheim". Die heranziehenden Flüchtlinge sind unterzubringen. Zahlreiche Bauvorhaben von Siedlergemeinschaften und Hilfswerken werden auf den Weg gebracht. Die spärlich vorhandenen Waren müssen verteilt werden. Es wird noch nach dem Karten- und Punktesystem aus Kriegszeiten gerechnet.

Straßen mit den falschen Namen aus dem Dritten Reich werden umbenannt. Am 15. März 1946 wird per Gemeinderatsbeschluss unter anderem Adolf Hitler und dem badischen Gauleiter Robert Wagner die Ehrenbürgerschaft der Stadt Eberbach entzogen. Im Juni 1947 gibt es die erste Gemeinderatssitzung, bei der auch die Öffentlichkeit zugelassen ist. Der zunächst von den amerikanischen Besatzern eingesetzte Bürgermeister Kurt Nenninger wird Anfang Februar 1948 mit knapp 3 000 Stimmen der Eberbacher in seinem Amt bestätigt.

Eberbach hat jetzt annähernd 11.000 Einwohner. 686 Eberbacher Soldaten sind gefallen, für tot erklärt oder vermisst. Nahezu 2000 Vertriebene werden bis 1952 im Bürgermeisteramt registriert, vornehmlich aus dem Sudetenland und aus Ungarn. Wer nicht weiterzieht, braucht Wohnraum. Am Ledigsberg entstehen die ersten Siedlungshäuser der Neuen Heimat und der Heimstätte, in der König-Heinrich-Straße baut das Evangelische Hilfswerk, und in der Eiswiese werden einfache Wohnblöcke hochgezogen. Die Aufnahme der Vertriebenen, ihre Integration in den städtischen Alltag bis hin zur Übernahme demokratischer und sonstiger Führungsfunktionen verläuft nicht immer ganz reibungslos. 1948 werden sechs Heimatvertriebene in den Gemeinderat gewählt.

Neue Wohnungen: Das Evangelische Hilfswerk baut in der König-Heinrich-Straße. Repros: Rainer Hofmeyer

Die Jahre bis 1948 sind die schlimmsten. Schwarzmarkt und illegaler Tauschhandel bestimmen den Alltag. Die Polizei wird schon im Laufe 1946 aufgebaut, nach amerikanischem Vorbild als Stadtpolizei. Die Männer in Blau haben gehörig zu tun. Not macht erfinderisch, aber auch in gewisser Weise kriminell. In der Ernährungs- und Wirtschaftsstelle wird eingebrochen. Eine große Menge Lebensmittelkarten wird geklaut. Auf der Jungviehweide im Ittertal holt sich eine Bande sechs Rindviecher und schafft sie mit einem Lastwagen fort. Und weil es noch nicht schlimm genug sein soll: Ein Riesenhochwasser überschwemmt im Dezember 1947 die Altstadt, Wasserstand 8,90 Meter, Schaden eine halbe Million Reichsmark. Erst mit der Währungsreform am 21. Juni 1948 ändern sich die Verhältnisse schlagartig. Lebensmittel werden nicht mehr zugeteilt, sondern frei verkauft.

Ein schlimmes Hochwasser sucht Eberbach 1947 heim. Wasserstand: 8,90 Meter. Repros: Rainer Hofmeyer

Eberbach hat immer noch die Postleitzahl 17 a von vor dem Krieg. Die schwarzen Fahrzeug-Kennzeichen der wenigen Eberbacher Autos führen zwei kleine Buchstaben vorweg: AW für "Amerikanische Zone Württemberg-Baden". Die Grenze der süddeutschen Besatzungszonen ist die Reichsautobahn Karlsruhe-Ulm ("Strecke 36"), heute A 8. Nördlich davon amerikanisch, südlich davon französisch. Im Norden der Süddeutsche Rundfunk (ab 1949), im Süden der Südwestfunk (ab 1946) – die Besatzungsmächte bestimmen auch die Kultur im Nachkriegsdeutschland.

Feiern dürfen die Eberbacher in den Jahren von Kriegsende bis Südweststaat fast schon in gewohnter Weise. Im August 1946 findet wieder ein Kuckucksmarkt statt, drunten am Neckar-Lauer. Im Januar 1948 gründen sich die Kunstfreunde Eberbach. Auch das Volktheater spielt seit April 1948 wieder, in der umgebauten alten Turnhalle nahe der katholischen Stadtkirche. Die Karnevalsgesellschaft Kuckuck wiederbelebt sich zum Februar 1949. Der Verkehrsverein veranstaltet im Sommer 1949 ein Burgfest mit "Götz von Berlichingen".