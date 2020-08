Eberbach. (pol/kaf) Unbekannte sind am Samstagmorgen in den Service-Store der Deutschen Bahn im Bahnhof in Eberbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warfen der oder die Täter gegen 5 Uhr die Glasschiebetür mit Granitsteinen ein und stahlen mehrere Zigarettenpackungen und andere Genussmittel im Wert von knapp 100 Euro.

Die Polizei Eberbach ermittelt nun und sucht Zeugen, die etwas gesehen haben. Die Ermittler interessiert auch, woher die verwendeten Granitsteine stammen könnten. Hinweise bitte unter Telefon 06271/9210-0.