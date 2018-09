Schönbrunn. (pol/rl) Eine illegale Müllablagerung am Waldparkplatz "Hirschbrünnle" an der Kreisstraße K4108 wurde der Polizei am Samstagmorgen gemeldet. Bislang Unbekannte hatten vermutlich im Laufe des Freitags oder in der Nacht zum Samstag Autoteile am Parkplatz entsorgt. Die Polizei fand zwei Reifen, vier Stahlfelgen und vier VW-Radzierblenden.

Personen, die im Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, die Polizei unter der 06271/9210-0 anzurufen.