Eberbach. (pol/kaf) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter ein Firmenfahrzeug auf, das in der Straße "Böser Berg" abgestellt war. Aus dem Fiat-Transporter wurden laut Polizei Werkzeuge einer Fensterbaufirma entwendet. Der Schaden wird auf nahezu 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.