Eberbach. (pol/jbd) Nebenan in der Stadthalle schlug die Partylaune am frühen Sonntagmorgen noch hohe Wellen. Dann, gegen 3 Uhr, wurde am Leopolds- platz irgendwer übergriffig und kühlte sein Mütchen an einer Fensterscheibe des Rathauses an der Friedrich-Ebert-Straße.

Die unbekannte Person warf eine Bierflasche gegen ein Fenster im Erdgeschoss, hinter dem bei Tag die Abteilung Kultur, Tourismus und Stadtinformation ihres Amtes waltet. Vor Ort konnte das Tatmittel, eine Flasche "Distelhäuser Pils" sichergestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Durch den Wurf wurde die Glasscheibe in der oberen Ecke beschädigt. Kurz danach rannte eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe vom Leopoldsplatz in Richtung Shell-Tankstelle davon.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, soll eine Zeugin gesehen haben, wie ein als Scheich verkleideter Mann die Flasche gegen das Rathaus geworfen hat.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ergebnislos. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, mögen sich unter Telefon (0 62 71) 921 00 melden.

Update: Montag, 12.12 Uhr