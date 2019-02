Eberbach. (pol/rl) Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Unbekannter eine Flasche "Distelhäuser Pils" gegen ein Fenster am Rathaus geworfen. Zeugen zufolge rannte kurz danach eine vier- oder fünfköpfige Personengruppe vom Leopoldsplatz in Richtung Shell-Tankstelle davon. Zurück blieb ein Riss in der Scheibe.

Die Personengruppe wurde trotz eingeleiteter Polizei-Fahndung nicht gefunden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eberbach unter der 06271/92100 entgegen.