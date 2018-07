Eberbach. (pol) Die Polizei stoppte am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Hohenstaufenstraße einen Autofahrer, der sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da ihm der Opel-Fahrer bereits in Zwingenberg aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Autofahrer auf der Bundesstraße B37 und nahm die Verfolgung auf. Sämtliche Anhaltesignale wurden von dem Mann ignoriert. In Schlangenlinien fuhr der Opel-Fahrer in Richtung Odenwaldstraße weiter und hielt erst in der Hohenstaufenstraße an.

Bei der Kontrolle kam den Beamten sofort starker Alkoholgeruch entgegen. Da der Mann zudem stark schwankte, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, wurde er zu einer Blutprobe mit aufs Polizeirevier genommen. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel musste der Autofahrer abgeben.