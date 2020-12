Eberbach. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung des Neuen Wegs in die Wilhelm-Blos-Straße wurde die Verursacherin am Samstag leicht verletzt.

Eine 61-jährige Suzuki-Fahrerin war gegen 18.30 Uhr nach links in den "Neuen Weg" abgebogen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden VW eines 32-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Suzuki um 90 Grad.

Die 61-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 18 Mann im Einsatz.