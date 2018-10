Walldürn. (jam) Windpark oder Flugplatz? Dass es sich dabei tatsächlich um eine Entweder-oder-Frage handelt, belegt ein neues Gutachten, das die Auswirkungen der Windenergieanlage am Kornberg auf den Luftverkehr beschreibt. In seiner Analyse kommt das beauftragte Ingenieurbüro CFD Consultants zum Ergebnis, dass der Windpark "zu einem erheblichen Gefährdungspotenzial für den Flugbetrieb am Verkehrslandeplatz in Walldürn" führt. "Die durch die Windkraftanlagen erzeugten Windscherungen können ein Flugzeug zum Absturz bringen", fasst Christian Kuhn, Leiter des Flugsportclubs Odenwald (FSCO), das Gutachten für die RNZ zusammen.

Noch im Juli 2018 hatte Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck die Einwände der Flieger als "herbeiprovozierte Ängste" bezeichnet. Nun hat der Flugsportclub Odenwald es schwarz auf weiß: "Die Analyse bestätigt unsere Ängste und Sorgen bezüglich der Auswirkungen des Windindustrieparks Kornberg auf die Flugsicherheit am und um den Flugplatz Walldürn", sagt Kuhn. Besonders gefährdet seien Flugschüler und Ortsunkundige, die naturgemäß mit höheren Abweichungen fliegen. Denn der Abstand der nächstgelegenen Windräder würde laut Plan nur etwas mehr als 1000 Meter betragen.

Hintergrund Der Investor Zeag plant, auf dem Kornberg bei Hardheim einen Windpark mit sechs bis zu 230 Meter hohen Anlagen zu errichten (rote Fahnen). Der Flugsportclub Odenwald als Betreiber des Flugplatzes Walldürn (blaue Stecker) befürchtet eine Gefährdung des Flugbetriebs. Die "Platzrunde", also die An- und Abflugstrecke zum Flugplatz, (gelbe Stecker) führt in rund 1000 Metern Abstand an den geplanten Windenergieanlagen vorbei. (jam)

Die Untersuchungen ergaben, dass Windräder in der Größenordnung der projektierten Anlagen mit Rotordurchmessern von fast 140 Metern und Anlagenhöhen von 200 bis 230 Metern nicht einfach als Gebäude betrachtet und entsprechend abgehandelt werden können. "Winddefizite und Windscherungen", so lautet das Fazit des FSCO, führen zu einem sehr hohen Risiko für den Flugverkehr - "bis hin zur Unfliegbarkeit in bestimmten Konstellationen".

Dabei werde die Flugzeugrelativgeschwindigkeit zur Luft so beeinflusst, dass die Mindestgeschwindigkeit unterschritten wird: Die Luftströmung reißt ab - mit zum Teil "fatalen Folgen für Flugzeug und Besatzung", wie Kuhn befürchtet. Ziel der Flieger ist es nun, dass das Gebiet "Kornberg" nicht als Windkraftvorrangfläche im aktuellen Flächennutzungsplanverfahren ausgewiesen wird. "Zur Vermeidung weiterer Kosten und Aufwendungen sollte die Planung sofort eingestellt werden", so die Forderung.

Der Flugsportclub hat am Montag die betroffenen Gemeinden, die Presse sowie den Windparkbetreiber Zeag über die Ergebnisse der Analyse in Kenntnis gesetzt. Der wissenschaftliche Leiter der Studie, der Luft- und Raumfahrtingenieur Volker Kassera, hat die Studienergebnisse am Freitag dem Walldürner Gemeinderat vorgestellt. Der hatte sich bereits Ende in Juli in nichtöffentlicher Sitzung gegen die Windkraftanlage ausgesprochen, um die Sicherheit im Flugverkehr zu gewährleisten. Kuhn, der an der Diskussion am Freitag teilgenommen hat, gibt folgende Einschätzung: "Die ablehnende Einstellung zur Vorrangfläche Kornberg vonseiten der Stadträte wurde bestätigt und sogar bestärkt."

Die Entscheidung des Walldürner Gemeinderats, im August im Gemeindeverwaltungsverband gegen die Ausweisung einer Konzentrationszone Wind im Bereich "Kornberg" zu stimmen, hätte die Pläne für den Windpark vorerst gestoppt. Hardheim und Höpfingen, auf deren Gemarkung die Windenergieanlagen gebaut werden sollen, haben zwar ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Planungen voranschreiten.

Das "Nein" von Walldürn - als einwohnerreichste Gemeinde im Verwaltungsverband - fällt jedoch schwerer ins Gewicht. Zu dieser Entscheidung in der Verbandsversammlung kam es bislang jedoch noch nicht. Der Verbandsvorsitzende Markus Günther hatte Anfang August gegenüber der RNZ angedeutet, dass man die Sitzung möglicherweise verschiebe. Wenige Tage später verkündete der GVV, dass die entsprechende Sitzung ausfällt.

Dass der geplante Windpark "Kornberg" im Verwaltungsverband einen Keil zwischen Walldürn auf der einen sowie Hardheim und Höpfingen auf der anderen Seite treiben könnte, war den Walldürner Gemeinderäten am Freitag offenbar bewusst. Kuhn zufolge wurden ein intensiver Dialog und offene Diskussion innerhalb des GVV angemahnt.

In einem nächsten Schritt will der Flugsportclub nun die Gemeinden Höpfingen und Hardheim sowie den Windparkinvestor Zeag informieren und die Studie vorstellen. Ein Video, in dem mithilfe eines Flugsimulators das Gelände rund um den Flugplatz samt Windkraftanlagen nachgebildet wird, soll dabei auch Nichtexperten verdeutlichen, welche Gefahren von den bis zu 230 Meter hohen Windrädern ausgehen.

Kuhn hofft, dass die Gemeinderäte "offen und ohne ideologische Mauern" in diese Veranstaltungen gehen und mitdiskutieren. Dann, so ist er überzeugt, werde es offensichtlich, dass es durchaus gewichtige Gründe gegen die Windkraftanlage "Kornberg" gebe. Ein Termin für die Gespräche mit den Hardheimer und Höpfinger Gremien ist noch nicht bekannt.