Hardheim. (zeg) Ganz im Sinne der Begrüßungsworte von Bürgermeister Volker Rohm war der begeisternde Sonnenschein beim Bieranstich zum Wendelinusmarkt am Sonntagmorgen. Denn im schönen Wetter sah er die halbe Miete für dessen Erfolg. Zum Marktauftakt hatte sich eine erfreuliche Zahl an Besuchern eingefunden, die - musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Schweinberg uner Dirigent Luk Murphy - die Eröffnungszeremonie verfolgen und das von der Distelhäuser Brauerei gestiftete Freibier genießen wollten.

Ganz am Anfang stand die Verlesung der Markturkunde durch Zunftmeister Hubert Gärtner. Bürgermeister Volker Rohm freute sich in seinem Grußwort über ein erneut ansprechendes Programm bei diesem Herbstfest. Er sah daher auch allen Grund, sich bei allen Mitwirkenden und insbesondere bei allen Verantwortlichen wie Heinz Herbst und Helmut Niesner, dem Bauhof und seinen Mitarbeitern sowie beim BdS Hardheim mit dessen Vorsitzendem Elmar Günther für die Vorbereitungen zu bedanken. Rohm wies auf die Vielfalt der Programmangebote hin und fasste seine Einladung an die Bevölkerung in den Worten "Kommen Sie, verweilen Sie, kaufen Sie" zusammen.

Schwung- und elanvoll formulierte der BdS-Vorsitzende Elmar Günther seine Grußworte, mit denen er das Bemühen der Marktveranstalter verdeutlichte, auch die Attraktivität des ländlichen Raum mit entsprechenden Veranstaltungen weiterhin zu erhalten und somit auch die Jugend zu halten. Angetan zeigte er sich von der Tatsache, dass der Markt ein echtes Gemeinschaftsprodukt mit vielen Mitwirkenden sei, darunter 60 aktive BdS-Mitglieder. Günther verwies auf die bereits am Samstag durchgeführte BdS-Erlebnistour unter Leitung von Helmut Berberich und auf das anerkennenswerte Wirken von Helmut Niesner bei der Marktgestaltung.

Den anschließenden Bieranstich vollzog dann der Bürgermeister unter Assistenz des BdS-Vorsitzenden und des Marktmeisters Helmut Niesner und unter den kritischen Augen des Zunftmeisters, ehe die Besucher das köstliche Nass genießen konnten.