Walldürn/Osterburken. (RNZ) Der Bedarf an Pflegekräften ist gewaltig. Bis 2040 wird fast doppelt so viel Pflegepersonal wie heute benötigt, so der aktuelle Pflege-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Schon jetzt ist der Fachkräftemangel ein Thema. AWO und AOK starten in den AWO-Pflegeeinrichtungen in Osterburken, Dallau und Walldürn eine gemeinsame Initiative, um den Pflegeberuf aufzuwerten und den Pflegekräften einen gesunden Arbeitsalltag zu ermöglichen.

Stress, Zeitdruck, Überstunden – die Probleme für Pflegekräfte sind vielfältig. Die Ausfallzeiten von Beschäftigten in Pflegeberufen sind durchschnittlich daher häufig höher als in anderen Berufen.

Die AWO Neckar-Odenwald und die AOK Rhein-Neckar-Odenwald wollen diese Herausforderung gemeinsam mit dem Projekt "Prävention in der Pflege" (PiP), das Anfang Februar mit einem gemeinsamen Workshop startete, zusammen angehen. Mit dabei waren auch die beiden Geschäftsführer Peter Maurus (AWO) und Joachim Bader (AOK).

Die Gründe für das Engagement der AOK sind laut Bader vielfältig: "Zum einen sehen wir das Programm als Wertschätzung für die Leistung, die Tag für Tag in Pflegeberufen erbracht wird, und zum anderen hilft ein strukturiertes betriebliches Gesundheitsmanagement dabei, Erkrankungen zu vermeiden und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Unser Ziel ist eine Win-win-Situation: gesunde und zufriedene Pflegekräfte, die dafür sorgen, dass die zu pflegenden Personen sich wohlfühlen und gut versorgt sind."

In das Programm, das speziell für Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde, setzt AWO-Geschäftsführer Peter Maurus große Hoffnungen: "Wir wollen unsere Mitarbeiter eng einbinden und erreichen, dass sie von den einzelnen Maßnahmen profitieren. Sie sollen Freude daran haben, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Gleichzeitig können wir uns als attraktiver und engagierter Arbeitgeber profilieren."

Zwei Gesundheitsmanager aus dem Mitarbeiterkreis werden ausgebildet, um PiP intern zu koordinieren: Manuela Weber und Barbara Leitzbach. Beide wollen die Kollegen einbinden und zur aktiven Mitarbeit bewegen. Nach einer Analyse der Bedürfnisse werden die beiden in die Planung und Durchführung der Maßnahmen einsteigen; immer begleitet vonseiten der AOK.

Aufgegriffen werden soll der Wunsch der Kollegen, neben den Pflegekräften und den zu pflegenden Personen auch die Angehörigen mit einzubeziehen. Dies könne helfen, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern und die Belastungssituationen kennenzulernen.

PiP soll die Pflegeeinrichtungen nach einem zweijährigen Prozess dazu befähigen, passgenaue Angebote und organisatorische Maßnahmen für ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement zu schaffen. Die AOK begleitet diesen Prozess mit ihrer Fachkompetenz. Ziel ist es, die Maßnahmen von Beginn in den beruflichen Alltag zu integrieren, damit mehr Lebensqualität für die Pflegekräfte und die zu pflegenden Personen möglich ist.

Das Programm richtet sich ausdrücklich nicht nur an AOK-Versicherte unter den Mitarbeitern und den Bewohnern der drei AWO-Pflegeeinrichtungen in Osterburken, Dallau und Walldürn, sondern ist unabhängig von der Krankenkasse, um einen ganzheitlichen Ansatz und ein Programm aus einem Guss zu erreichen.