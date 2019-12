Walldürn/Osterburken. (mb) Der Bauernprotest in der Region geht weiter: Am Mittwoch haben Landwirte aus der Region zwischen 16 und 16.30 Uhr 15 Traktoren auf einem Radweg entlang der B27 bei Walldürn aufgestellt. "Deutschland, willst du deine Bauern noch?", fragten die Protestierer auf einem Plakat.

Anlass für die Aktion war die Entscheidung über das sogenannte "Eckpunktepapier" zum Volksbegehren "Pro Biene", mit dem sich der Landtag befasste. Mit diesem Papier sollen die großen Einschnitte in die Landwirtschaft, die der Gesetzesvorschlag des Volksbegehrens zur Folge hätte, abgemildert werden. Am Donnerstag protestierten in vielen Regionen des Landes zeitgleich zahlreiche Bauern.

Matthias Herrmann, Organisator der Protestaktion, kündigte an, dass die Landwirte auch im neuen Jahr mit Aktionen auf sich aufmerksam machen wollen. "Wir werden dafür sorgen, dass wir mit unseren Anliegen bei der Bevölkerung im Gedächtnis bleiben", sagte er. Die Landwirte befürchten, dass ihr Beruf immer unrentabler und damit unattraktiver werde.

Das "Bauernsterben" würde dann zunehmen. Deutschland müsste immer mehr Lebensmittel importieren, die nicht über den hohen Qualitätsstandard deutscher Produkte verfügten. Auch an der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Osterburken waren sechs Traktoren und ihre Fahrer zum stillen Protest zusammengekommen.