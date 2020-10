Mit Telefon und Datenblättern bewaffnet begeben sich aktuell sechs Soldaten des Logistikbataillons 461 aus Walldürn auf die Spuren von Corona-Infizierten: Sie telefonieren Kontaktpersonen ab und unterstützen so das Gesundheitsamt Heilbronn. Foto: Bundeswehr Baden-Württemberg

Walldürn/Heilbronn. (jam/pm) Seit den Lockerungen wächst die Liste mit allen Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten in die Länge. Denn die Anzahl an sozialen Kontakten, die ein Infizierter seitdem nachweisen kann, hat sich nach einer Schätzung der Bundeswehr verzehnfacht. Dementsprechend umfangreich ist dann die Liste der Personen, die informiert werden müssen. Weil das Heilbronner Gesundheitsamt diese Mammutaufgabe mit ansteigenden Infektionszahlen nicht länger ohne Hilfe stemmen kann, unterstützen sechs Soldaten des Walldürner Logistikbataillons 461 seit Montag die Mitarbeiter vor Ort bei der Verfolgung von Corona-Infektionsketten.

Wo zu Beginn des Lockdowns sechs Mitarbeiter ausreichten, um alle Kontaktpersonen abzutelefonieren, braucht es aktuell bereits 70 Personen für diese "Sisyphusarbeit", wie sie Stabsfeldwebel Frank Dittrich, ein Sprecher der Bundeswehr Baden-Württemberg, bezeichnet: "Denn der Kreis der Betroffenen erweitert sich ständig." Noch bis mindestens Anfang November leisten die Walldürner Soldaten von 8 bis 18 Uhr an jedem Arbeitstag Amtshilfe und ermitteln mit dem Hörer in der Hand Kontaktsituationen sowie -kategorien, geben erste Ratschläge zum richtigen Verhalten und pflegen die erfragten Daten ein.

"Die sechs Soldaten des Logistikbataillons helfen nur dabei, Informationen einzuholen", erklärt Dittrich und ergänzt: "Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen verordnet dann das Gesundheitsamt." Denn eine solche Befugnis hat die Bundeswehr nicht: Das Grundgesetz sorgt dafür, dass ein Einsatz der Bundeswehr im Inland nur in sehr engen Grenzen möglich ist.

Damit die Walldürner Soldaten überhaupt an der Kontaktverfolgung mitarbeiten dürfen, musste der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg rechtzeitig einen Antrag auf Amtshilfe stellen. Sogar Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl war am Montag höchstpersönlich zum ersten Arbeitstag der Soldaten erschienen. Er bezeichnete die aktuelle Lage als "sehr ernst" und die Kontaktpersonennachverfolgung als eine der "zentralen Säulen der Seuchenbekämpfung". Bei den Soldaten bedankte er sich für ihr Engagement: "Ich finde gut, wenn es Unterstützung gibt, dass man sie auch in Anspruch nimmt." Deshalb lobte er Heilbronn dafür, das Angebot der Bundeswehr auf Hilfeleistung anzunehmen.

Eine solche Amtshilfe leisten Soldaten der Bundeswehr nach Auskunft von Dittrich aktuell nicht nur in Heilbronn, sondern auch in Stuttgart, Esslingen, Balingen und im Ortenaukreis.