Wallldürn. (rnz) Die lang anhaltende Trockenheit und Hitze haben am Maislabyrinth in Walldürn ihre Spuren hinterlassen: Auf großen Flächen sind bei dem Sturm am Donnerstag die zwar langen, aber sehr dünnen und trockenen Maisstängel wie Streichhölzer umgeknickt. "Eine Maislabyrinth-Begehung ist leider nicht mehr möglich", sagt Betreiberin Monika Stolz mit Bedauern. Sie hatte im Vorfeld eineinhalb Kilometer Wege per Hand aus dem Maisfeld gehackt, um dem Irrgarten ein Muster passend zum Thema "Zuckerrübe" zu geben.

Nach nur drei Veranstaltungstagen erzeugte der Sturm dann aber am Donnerstag einen Dominoeffekt: Weil die Stängel im Labyrinth enger gesät sind als auf normalen Feldern, rissen umstürzende Halme weitere mit um, so dass nun große Bereiche flach liegen. "Von vorne sieht es zwar noch gut aus, aber mit den Lücken in der Mitte macht es keinen Sinn, das Labyrinth weiter geöffnet zu lassen", sagt Monika Stolz. Ihre Vorarbeit soll aber nicht ganz umsonst sein: "Das Thema ,Zuckerrübe‘ wiederholen wir im nächsten Jahr."

Auch das Schweinberger Maislabyrinth der Familie Mohr wurde vom Sturm "sehr gebeutelt", wie Willibald Mohr mitteilt. Eine Entscheidung, wie es mit ihrem Labyrinth mit dem Thema "Wilder Westen" weitergeht, hat die Familie noch nicht getroffen.