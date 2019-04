Walldürn. (adb) Interessante und zukunftsträchtige Beispiele für moderne Wohnkultur präsentiert die am Donnerstag in der Galerie "FürWahr" eröffnete, von der Architektenkammer Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gestaltete Doppelausstellung "Zeitgemäß. Wohnen in Baden-Württemberg"/"Neue Qualität im Ortskern".

Einstimmende Worte kamen von Ramona Paar, die sich als stellvertretende Vorsitzende der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis und Landesvertreterin der Architektenkammer Baden-Württemberg über das rege Erscheinen freute. Nachdem sie auf die Vorgeschichte der Ausstellung und ihr zugrunde liegende Druckschriften einging, definierte sie Baukultur als "gesellschaftliche Verpflichtung unseres Berufsstands", wohingegen nicht nur Architekten eine Verantwortung tragen. "Eigentum verpflichtet seinen Eigentümer", hielt Ramona Paar fest und betonte, dass Baukultur überall zu finden sei - bei Sanierungen wie auch bei Plätzen und Freiräumen, privaten und öffentlichen Projekten.

Allerdings bringe der Verzicht auf Baukultur ein Minus an Lebensqualität mit sich: "Wir müssen passende Antworten auf zukunftsfähige Lebensräume finden und das ganze Umfeld im Blick haben", stellte sie klar und ordnete das früher vor allem in Städten präsente Dauerthema "Wohnungsbau" nunmehr auch dem ländlichen Raum zu. Am Rande freute sie sich über das aus ihrer Sicht absolut passende Ambiente für die Ausstellung - war doch die Galerie "FürWahr" in früheren Tagen gleichsam ein von Leerstand gekennzeichneter Ort.

Darauf ging in griffigen Worten Galerist Martin Knörzer ein: Das 1957 erbaute Gebäude bietet seit 2012 Künstlern und Kunstfreunden aus nah und fern ein Forum. Die Grußworte schlossen mit Ausführungen von Bürgermeister Markus Günther, der die "neue Qualität im Ortskern" als "zentralen Baustein zur Bewältigung des Strukturwandels im ländlichen Raum" bezeichnete: Wichtig sei es, dass das Herz eines Dorfs oder einer Kleinstadt lebendig und gesund bleibt - es solle nicht durch Leerstand und abgeklebte Schaufenster ausbluten. Sein Dank galt der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das dieser Angstvorstellung mit diversen Förderprogrammen entgegen zu wirken versucht.

Mit der Einführung wartete Dr. Gunnar Seelow (Architektenkammer Baden-Württemberg) auf. Der studierte Politikwissenschaftler vertrat die krankheitsbedingt verhinderte Carmen Mundorff und richtete sein Exposé auf den Wohnungsbau aus. Hier bezog er sich auf den inzwischen auch auf dem flachen Land angekommenen Mangel an bezahlbarem Wohnraum; die vor Jahrzehnten noch befürwortete Privatisierung der Wohnbauunternehmen dürfe im Nachgang als Fehler bezeichnet werden. "Die Politik versäumte es, eine Lösung zu finden", monierte Dr. Seelow und bezog sich auf den demographischen Wandel, der weitere Probleme mit sich bringe: "Baden-Württemberg wächst, aber die Menschen werden älter", schilderte er und merkte an, dass dieses "Missverhältnis" sich dahingehend verschärfen könne, dass das traditionelle Familienbild - auch durch eine immer individueller werdende Gesellschaft - ins Wanken gerate.

Immobilien seien zwar unverändert als sichere Anlage anzusehen, wobei viele kleine "Kniffe" die Baukosten beeinflussten. Auch der oftmals von Umgehungsstraßen unbeabsichtigt begünstigte Leerstand im Ortskern müsse im Auge behalten werden: "Er trifft auf Neubausiedlungen im Grünen, welche den Nahversorgern ihre Struktur nehmen", hielt der Experte fest.

Er berief sich auf uneinige Erbengemeinschaften, die durch ihre Zerrissenheit gleichsam zum Leerstand von Immobilien beitragen. "Man sollte die Ortskerne sanieren und den Bestand reaktivieren, damit er sich der Lebenssituation seiner Bewohner anpasst", erklärte Dr. Gunnar Seelow und ermutigte zu neuen Wegen, die etwa in Wohnbau-Zweckverbänden zu finden seien.

Schließlich sei das klassische Einfamilienhaus nicht mehr "das Wohnmodell schlechthin" - ein Wandel, dem es mit langfristiger strategischer Städteplanung die Hand zu reichen gebe, so Dr. Gunnar Seelow.

Ehe beim gemütlichen Stehempfang die Möglichkeit zu ersten Rundgängen durch die Ausstellung bestand, ergriff Josef Scheurich (Hardheim) noch das Wort: Als Vorsitzender der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis dankte er Dr. Gunnar Seelow für die verständliche Expertise und überreichte ihm wie auch Initiatorin Ramona Paar kleine Präsente.

Info: Die Ausstellung "zeitgemäß. Wohnen in Baden-Württemberg" kann bis zum 12. Mai zu den Öffnungszeiten der Galerie "FürWahr" (Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr; Samstag 9 bis 13 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr) besucht werden. Am Mittwoch, 17. April, findet um 19 Uhr in der Galerie der Dialog zum Thema "Neue Qualität im Ortskern" mit MdL Peter Hauk statt.