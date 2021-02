Die Fachärzte für Innere Medizin stellen ihre Expertise ab sofort immer donnerstags in ihrer Zweigpraxis in Walldürn zur Verfügung (v. l.): Gerhard Bauer, Gudrun Schüßler und Ulrich Hahn.

Walldürn. (pm) Eine Bad Mergentheimer Gemeinschaftspraxis hat im alten Walldürner Krankenhaus eine Schrittmacherambulanz eröffnet – und erspart vielen älteren Menschen damit belastende weite Wege für ihre halbjährliche Kontrolle.

Seit dem Weggang von Dr. Jeschke als Oberarzt bietet das Krankenhaus Buchen keine Schrittmacherkontrollen mehr an. Für die meist älteren Menschen mit einem solchen lebenswichtigen Taktgeber für das Herz bedeutete das zuletzt weite Wege – zum Beispiel nach Bad Mergentheim, Heilbronn oder Miltenberg, um eine Kontrolle zu erhalten. Weil die lange Anfahrt für die Patienten, die einen Angehörigen oder Bekannten als Fahrer brauchen, sehr belastend ist, hat die Gemeinschaftspraxis von Dr. Gerhard Bauer und Dr. Ulrich Hahn aus Bad Mergentheim seit dem Sommer 2020 versucht, eine neue Lösung zu finden. Eine Kooperation mit dem Krankenhaus Buchen, um dort eine Schrittmacherambulanz vor Ort einzurichten, ließ sich jedoch nicht realisieren, bedauert die Ärztin Gudrun Schüßler, die in der Bad Mergentheimer Gemeinschaftspraxis tätig ist.

Als Ende 2020 im ehemaligen Krankenhaus der Stadt Walldürn Räume frei wurden, die sich für eine Schrittmacherambulanz anboten, war die Lösung gefunden. Seit diesem Monat bietet die Gemeinschaftspraxis Dres. Bauer und Hahn dort einmal pro Woche – immer donnerstags – eine Schrittmacherambulanz an. "Jetzt können die Patienten ohne umständliche weite Wege ihre Kontrollen heimatnah durchführen lassen und sind nicht auf Angehörige oder Bekannte als Fahrer angewiesen", freut sich Gudrun Schüßler. Gerade in Corona-Zeiten sei dies von besonderer Bedeutung. Sie sieht die Eröffnung der Zweigpraxis als Erweiterung der medizinischen Betreuung im ländlichen Raum an.

> Hintergrund: Patienten mit Herzerkrankungen bekommen gelegentlich bei Herzrhythmusstörungen oder eingeschränkter Herzleistung ein kleines medizinisches Gerät implantiert. Zu den gängigsten Geräten gehören Herzschrittmacher, Ereignisrecorder und interne Defibrillatoren. Diese Geräte funktionieren nur optimal, wenn die Patienten regelmäßig zur Kontrolle zu einem Herzspezialisten – also einem Kardiologen – gehen. Er liest alle im Gerät aufgezeichneten Daten aus, überprüft die Funktion des Schrittmachers und der angeschlossenen Elektroden sowie die Batterie und passt gleichzeitig die Einstellung optimal an die Bedürfnisse der Patienten an. Die Kontrollen finden normalerweise halbjährlich statt. Kürzere Abstände zwischen den Kontrollterminen sind bei Verdacht auf Fehlfunktionen erforderlich oder wenn sich die Lebensdauer der Batterie dem Ende zuneigt.

Info: Termine können ab sofort über die Gemeinschaftspraxis in Bad Mergentheim unter Tel. 07931/561488 vereinbart werden.