Für die in den kommenden Jahren anstehende Sanierung des historischen Rathauses vergab der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag Ingenieurleistungen zum Preis von knapp 60 000 Euro. Foto: Rüdiger Busch

Walldürn. (Sti.) Zu einer öffentlichen Sitzung kamen am Dienstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im Besprechungsraum des Feuerwehrgerätehauses zusammen. Im Mittelpunkt standen Bauanträge und Auftragsvergaben.

Grünes Licht gab es für eine Reihe privater Baugesuche. Ebenfalls positiv beschieden wurden vom Ausschuss - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Fachbehörden - der Bauvorbescheid der Firma B & G Sans GbR aus Altheim auf Neubau einer Maschinenhalle mit den Maßen von 8 mal 124 Meter und einem Vordach mit 52 Meter Länge. Ebenfalls genehmigt wurde die Errichtung einer 2,60 mal 18,50 Meter großen Werbeanlage an der Waschanlage in der Buchener Straße. Vertagt wurde dagegen ein Befreiungsantrag zur Errichtung einer Grundstückseinfriedung im Stauferring.

Im Zuge der geplanten Sanierung des Walldürner Rathauses vergab der Ausschuss die Tragwerkplanung bis zur Genehmigungsplanung für die Sanierung des aus dem Jahr 1448 stammenden Rathauses in der Hauptstraße an die ALS-Ingenieure aus Würzburg zum Preis von 59.166, 61 Euro. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2018 der Stadt eingeplant. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten finden im laufenden Jahr wohl nicht mehr statt. Sie sollen im Anschluss an die Sanierung des Stadt- und Wallfahrts durchgeführt werden.

Des Weiteren vergab der ATU den Lieferauftrag für eine Tandemvibrationswalze ARX 12 an die Firma Böhrer Baumaschinen Walldürn zur Angebotssumme von 22.500 Euro. Nachdem bei der bisherigen, bereits 25 Jahre alten Walze aufgrund von Schäden eine weitere Reparatur wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten war, war diese Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

Der städtische Bauhof kann somit auch weiterhin kleinere und mittlere Sanierungsmaßnahmen an den Straßenoberflächen mit eigenem Personal und Gerät durchführen - eine Vorgehensweise, die sich dies auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen in vielen Fällen als die wirtschaftlichste Lösung erwiesen hat.

Weiterhin beschlossen wurde die Anschaffung eines weiteren Mähroboters für das Sportgelände Süd mit seinen drei Rasensportplätzen. Auf dem Stadionplatz ist bereits seit 2014 ein Mähroboter im Einsatz. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen (Verbesserung der Rasenstruktur, allgemeine Qualitätsverbesserung des Rasens, Senkung des Wasserverbrauchs, Reduzierung der Bauhofstunden) ist von Seiten der Verwaltung für die beiden Trainingsplätze ebenfalls der Einsatz von Mährobotern geplant. Aufgrund der nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit des bestehenden Gerätes ist nun die Beschaffung eines weiteren Mähroboters notwendig, wobei die Leistungsfähigkeit so gewählt werden soll, dass ein weiterer Mähroboter für beide Trainingsplätze ausreichend sein soll. Der Betrieb soll analog der bisherigen Vereinbarungen zwischen der Stadt und der Eintracht geregelt werden.

Nach ausführlichen Informationen durch Christian Berlin vom Stadtbauamt beschlossen die ATU-Mitglieder in einstimmigem Votum die Vergabe zum Angebotspreis von 16.338, 70 Euro an die Firma Josef Kreis aus Walldürn.

Zum Abschluss beauftragte der Ausschuss das Ingenieurbüro Fabion aus Würzburg mit der Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes für die Gewässer Kaltenbach, Eichelbach, Haidebach sowie Ackerklinge zum Angebotspreis von 22.110, 57 Euro. Im Haushalt sind 25.000 Euro eingestellt. Die Planungsleistung wird im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit einer Förderquote von 70 Prozent gefördert.

Ziel der Gewässerentwicklung ist die Erhaltung, Entwicklung von funktionsfähigen Fließgewässern und dessen Ökosystemen sowie deren nachhaltige Bewirtschaftung. Diese gilt insbesondere für die Gewässerstruktur und die Lebensraumqualität für Pflanzen, Tiere und Menschen.