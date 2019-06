Walldürn. (pol) Mit 1,9 Promille Alkohol im Blut ist ein 50-Jähriger vor den Augen von Polizisten von seinem Krankenfahrstuhl gekippt. Die Streifenwagenbesatzung war auf den Mann aufmerksam geworden, weil er Freitagnacht gegen 23 Uhr mit einem schlecht beleuchteten Krankenfahrstuhl auf der Panzerstraße unterwegs war.

Als diese ihn daraufhin für eine Blutprobe in den Streifenwagen bringen wollten, beleidigte er die Beamten und leistete so heftig Widerstand, dass er dabei einen Polizisten und eine Polizistin leicht verletzte. Den Rest der Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam.

Auf den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.