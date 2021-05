Walldürn-Rippberg. (jam) Die Perspektive ist da, aber die Unsicherheit bleibt. Brigitte Mehl und Rainer Friedemann, die gemeinsam die "Linkenmühle" betreiben, dürfen zwar voraussichtlich am Sonntag ihren Landgasthof inmitten der grünen Natur des Odenwalds aufmachen, die Freude darüber ist jedoch getrübt. "Unsere Erwartungen gingen nach einer Schulung schnell in den Keller", offenbart Inhaberin Mehl. Denn die neue Freiheit stellt das Team der "Linkenmühle" vor große Herausforderungen.

"Die AHA-Regeln kennen wir zur Genüge, aber vor dieser zeitaufwendigen und personalintensiven Kontrolle graust es mir ein bisschen", sagt Inhaberin Brigitte Mehl. Denn Gäste müssen der aktuellen Corona-Verordnung zufolge geimpft, genesen oder getestet sein. Zudem müssen sie eine Maske tragen, Kontaktdaten hinterlegen und Abstände einhalten. Deshalb hofft das Team der "Linkenmühle", dass die Gäste Verständnis zeigen und ihren Wirtschaftsbesuch gut vorbereitet antreten. Die Erfahrung aus Kreisen mit niedriger Inzidenz und früherer Gastronomieöffnung zeigt jedoch, dass gerade bei Spontanbesuchen im Restaurant häufig das Gegenteil der Fall ist. "Da waren Gäste oft nicht über die Negativ-Testpflicht im Bilde", sagt ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Deshalb seien viele Plätze frei geblieben. Zumindest die Zettelwirtschaft aus dem Vorjahr bleibt in der "Linkenmühle" diesmal erspart, weil man dort auf die Kontaktverfolgungs-App "Luca" setzt.

Inhaberin Brigitte Mehl und ihr Partner, der gelernte Koch Rainer Friedemann, freuen sich darauf, ab Sonntag wieder Gäste im Landgasthof „Linkenmühle“ zu begrüßen. Foto: Janek Mayer

Doch auch so gehen Brigitte Mehl und Rainer Friedemann davon aus, dass die umfangreichen Auflagen den Gästeansturm dämpfen. "Das wird sich erst nach und nach einspielen, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt und mehr Leute geimpft sind", glaubt der gelernte und ausbildende Koch. In der "Linkenmühle" hätten sich bereits einige Stammkunden gemeldet und angekündigt, dass sie mit dem Besuch noch warten wollen, bis ihr Impfschutz vollständig aufgebaut ist.

Zudem kritisiert Brigitte Mehl, dass jegliche Feierlichkeiten in der Gastronomie untersagt sind. Dazu heißt es von der Dehoga: "Private Veranstaltungen mit Unterhaltungs- oder Festcharakter [wie] Konfirmationen, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen etc. sind nicht möglich." Für die "Linkenmühle"-Wirtin ist das nicht nachvollziehbar: "Wenn alle Haushalte einzeln anrufen und reservieren, darf ich bis zu 30 Leute in einen Raum setzen. Ich darf dann nur nicht wissen, dass es sich um eine Feier handelt."

Ähnlich willkürlich muten ihr die begrenzten Öffnungszeiten an. Denn zunächst gilt: Der letzte Gast muss das Restaurant bis 21 Uhr verlassen haben. "Bislang durften Geschäftsreisende abends länger sitzen – in der kommenden Woche muss ich ihnen dann aber um 20.30 Uhr sagen: ,Letztes Getränk!‘"

Trotz dieser Kritik tragen sie und ihr Team die Auflagen mit. "Immerhin haben wir es jetzt so lange überstanden", fügt Koch Friedemann an. Aber es dämpfe natürlich die Motivation – vor allem bei einem Blick zurück auf die Öffnung im vergangenen Frühling. "Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt und haben uns von Anfang an darum bemüht, eine sichere Umgebung zu schaffen", erinnert sich Brigitte Mehl. Sie investierte in Luftfilter, Corona-Schutz aus Glas, Desinfektionsmittel, Temperaturmesser – und dennoch musste sie ihre Pforte schließen. "Die Gastronomie hat viel richtig gemacht und trotzdem wird ihr nichts zugetraut", sagt Rainer Friedemann. Seine Partnerin hadert vor allem damit, wie lange die Politiker die Öffnung der Gastronomie zuletzt nicht einmal auf der Agenda hatten. "Man hat uns sehr lange totgeschwiegen", ist die Mühlenwirtin überzeugt.

Hintergrund Die Linkenmühle zählt zu den ältesten örtlichen Bauwerken. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit der Entstehung von Rippberg. Schon vor dem 30-jährigen Krieg findet sie in alten Geschichtswerken Erwähnung – unter anderem in Urkunden aus den Jahren 1594 und nochmals [+] Lesen Sie mehr Die Linkenmühle zählt zu den ältesten örtlichen Bauwerken. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit der Entstehung von Rippberg. Schon vor dem 30-jährigen Krieg findet sie in alten Geschichtswerken Erwähnung – unter anderem in Urkunden aus den Jahren 1594 und nochmals 1718. Die Mühle befand sich ursprünglich im Besitz der Hornbacher Familie Link, auf deren Name sich die Bezeichnung für das Gut begründet. Die Wirren des 30-jährigen Kriegs setzten wohl auch dem Besitz im Eiderbachtal erheblich zu. Mit der Wiederbesiedlung von Rippberg, das um die Mitte des 17. Jahrhunderts praktisch unbewohnt war, wird die Linkenmühle wieder genannt. In diesem Zusammenhang taucht erstmals der Name Speth auf, dessen verschiedene Familiengenerationen die Mühle bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben. Um die Jahrhundertwende herum ging die Mühle an die Familie Schwing aus Rumpfen über, die Ende der 20er Jahre den Mühlenbetrieb aus finanziellen Erwägungen einstellte. Der Hof wurde als rein landwirtschaftlicher Betrieb weitergeführt. Dann wechselte das Anwesen erneut den Besitzer: Die Familie Block aus Tauberbischofsheim funktionierte die Linkenmühle in den 60er Jahren zu einer Pension mit Gaststättenbetrieb um und etablierte sie als Freizeit- und Erholungszentrum mit Schwimmbad, Sauna und Kegelbahnen. Das beliebte Ausflugsziel erhielt den Namen "Ponyhof" (heute ist das Ponyreiten Teil eines eigenständigen Betriebs). Die aktuelle Inhaberin des Landgasthofs "Linkenmühle" ist Brigitte Mehl (geb. Block), die den Familienbetrieb in dritter Generation führt. jam

Jetzt haben die Wirte zumindest wieder eine Perspektive, der Familienbetrieb kann nun nach und nach im Einklang mit den Öffnungsstufen hochfahren. "Schade ist, dass uns die Pfingsturlauber wegbrechen. Die Gäste wären natürlich gerne bereits am Freitag angereist und bis Pfingstmontag geblieben", sagt Brigitte Mehl, die die "Linkenmühle" in dritter Generation führt und diese Tradition unbedingt fortsetzen möchte. "Es hätte mir das Herz aus dem Leib gerissen, wenn ich diejenige bin, die den Betrieb coronabedingt in den Sand fährt", sagt sie. Denn die Zeit des Lockdowns brachte natürlich finanzielle Einbußen mit sich. So nutzten Brigitte Mehl und Rainer Friedemann die Zwangspause zwar zunächst, um Gästezimmer zu restaurieren und zu streichen, aber: "Wir haben jetzt sieben Monate lang kein Geld verdient, irgendwann ist die Reserve aufgebraucht." Die verspätet ausgezahlte Staatshilfe decke in der "Linkenmühle" lediglich die Fixkosten.

Umso dankbarer sind Brigitte Mehl und Rainer Friedemann für den Rückhalt ihrer Kunden, die im Lockdown Essen zum Mitnehmen bestellt haben: "Die Unterstützung – gerade am Muttertag und an Weihnachten – war sensationell. Das haben wir gebraucht."

Was Friedemann noch braucht, das betont er im Gespräch mit der RNZ, ist Vorlaufzeit. Die an die Inzidenz geknüpfte Öffnung – und im schlechten Fall Schließung – sorgt daher bei dem erfahrenen Koch für Unmut. "Wie sollen wir uns vorbereiten? Ich muss am Donnerstag bestellen, erfahre aber erst am Freitag, ob ich am Sonntag überhaupt aufmachen darf", empört er sich. Dazu gesellen sich noch Personalsorgen. "Wenn wir aufmachen, haben wir einige Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung, die sich natürlich inzwischen woanders ein Zubrot verdienen." Die Pandemie habe dieses Problem allerdings nicht erschaffen, sondern nur verschärft, wie Brigitte Mehl erläutert.

Doch trotz aller Widrigkeiten: Brigitte Mehl und Rainer Friedemann wollen ab Sonntag für ihre Gäste da sein. Dafür bieten sie im Innen- und Außenbereich je 60 Sitzplätze an. Und auch wenn Wetter und Auflagen den Gästeansturm ausbremsen, bewahrt sich Wirtin Brigitte Mehl ihre Lebensfreude und Optimismus: "Jeder Schritt zurück zur Normalität ist ein Glücksmoment."