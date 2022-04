Eine Mitarbeiterin bereitet in der Zentralküche des Pflegezentrums „Maria Rast“ das Mittagessen vor. Das Walldürner Heim der AWO nimmt am Modellprojekt „Gutes Essen in der Seniorenverpflegung“ teil. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam/pm) Der Anteil der Seniorinnen und Senioren, die gemeinschaftlich versorgt werden, nimmt mit Blick auf den demografischen Wandel zu. Daher gewinnt das Essen in Senioreneinrichtungen immer mehr an Bedeutung. "Mit unserem Modellprojekt ,Gutes Essen in der Seniorenverpflegung‘ wollen wir die Verantwortlichen bei der Etablierung einer nachhaltigen, gesundheitsfördernden und genussvollen Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen und bei mobilen Menüdiensten für Seniorinnen und Senioren unterstützen", erklärt Landwirtschaftsminister Peter Hauk, als er vor kurzem die Teilnehmer des Programms bekannt gab. Eine der sechs ausgewählten Senioreneinrichtungen ist das Awo-Wohn- und Pflegezentrum "Maria Rast".

Pilotprojekt will Essen für Senioren verbessern

Das Ziel des Projekts ist nichts weniger, als die Verpflegungsangebote für Senioren in der Gemeinschaftsverpflegung auszuweiten und zu verbessern. Dafür setzen die Verantwortlichen vor allem auf ökologische, regionale und fair gehandelte Lebensmittel. Weitere Anliegen des Landeszentrums für Ernährung, das das Projekt im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz federführend betreut, sind es, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und die Kommunikation rund um das Thema Ernährung zu verbessern.

"Wir können nur dazugewinnen", freut sich Heimleiterin Silke Müller-Urban, dass die Wahl auf "Maria Rast" fiel. Dagegen gab es für die AWO-Hausgemeinschaft in Dallau eine Absage, obwohl diese mit ihren fünf Küchen, die den Mittelpunkt eines jeden Wohnbereichs bilden, laut Müller-Urban geradezu prädestiniert für das Modellprojekt wäre. Eine Antwort darauf, warum sich das Landeszentrum stattdessen für das Walldürner Pflegeheim mit seiner enger strukturierten Zentralküche entschieden hat, sucht die Heimleiterin bis heute.

Auf jeden Fall wollen sie und die fünf Beschäftigten in der Großküche nun das Beste aus dieser einmaligen Chance herausholen. Einige Ziele des Modellprojekts haben die Verantwortlichen in "Maria Rast" längst umgesetzt. So hat das Pflegeheim gemäß einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) die Mahlzeiten mit Fleisch reduziert. "Und regional sind wir ohnehin schon", erklärt Müller-Urban. Denn "Maria Rast" bezieht seine Rohstoffe von den Bäckern und Fleischern vor Ort. Sogar das Mineralwasser stammt aus einer nahegelegenen Quelle.

Schwieriger sind kurze Distanzen dagegen bei Obst und Gemüse. Will Müller-Urban den Heimbewohnern außerhalb der Saison eine abwechslungsreiche Palette anbieten, ist sie auf den Großhandel angewiesen. Doch sogar bei saisonalen Lebensmitteln stößt das Pflegeheim zuweilen auf Hindernisse. "Wenn wir Obst und Gemüse regional beziehen wollen, sind wir auf einen Bring-Service angewiesen. Das bietet kaum ein Landwirt."

Noch dazu müssen die Köchinnen in "Maria Rast" knallhart kalkulieren. Laut Heimleiterin Müller-Urban stehen der Zentralküche pro Tag und Bewohner rund 6 Euro zur Verfügung – nicht nur für Mahlzeiten, sondern auch für das Trinken. Damit ist das Budget jedoch relativ großzügig bemessen: In anderen Heimen stehen einem Küchenchef für die täglichen Lebensmittel eines Bewohners nicht mehr als 4,50 Euro zur Verfügung. Laut der DGE benötigt man mindestens 6 Euro, um Senioren gutes, gesundheitsförderndes Essen anbieten zu können.

Eine Zertifizierung, die "Maria Rast" im Zuge des Modellprojekts anstrebt, soll dem Awo-Heim letztlich bestätigen, dass es die Qualitätsstandards der DGE einhält und seine Bewohner rundum mit schmackhaftem und gesundem Essen verpflegt. Weil ein solches Angebot gar nicht so leicht umzusetzen ist, umfasst das Modellprojekt Seminare, Vorortbegleitungen und Veranstaltungen mit allen Projektteilnehmern, die Raum für Austausch und Netzwerken bieten. Los geht es für die Mitarbeiter in "Maria Rast" bereits in der kommenden Woche mit einem Seminar, 2023 endet das Projekt im Walldürner Pflegeheim.

Minister Peter Hauk ist von dem Konzept überzeugt: "Senioreneinrichtungen sind wichtige Partner, um ein gutes Umfeld für eine hochwertige, bedarfsgerechte und nachhaltige Ernährung für ältere Menschen zu schaffen." Ihm zufolge hat gutes Essen aber noch viel mehr Facetten: "Mahlzeiten strukturieren den Tag und sind ein wichtiger Teil der Lebensqualität. Durch gutes Essen in der Senioreneinrichtung werden die Gesundheit sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der Seniorinnen und Senioren positiv beeinflusst." Zudem würden Gemeinschaft, Identität und Kultur gepflegt und Emotionen geweckt.

Diese Chance sieht auch Silke Müller-Urban. Sie will mit den Senioren über die Ernährung ins Gespräch kommen. "Die meisten unserer Bewohner haben früher selbst Landwirtschaft betrieben", weiß die Heimleiterin. Sie hofft, dass die Senioren bei diesem Thema in guten Erinnerungen an vergangene Zeiten schwelgen können.