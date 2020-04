Walldürn-Altheim. (adb) Folienhersteller, die aktuell vor allem im Bereich der Nahrungsmittel und der medizinischen Versorgung zugunsten der Allgemeinheit produzieren, zählen zur "kritischen Infrastruktur", die Ernährungs-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner im Zuge der Coronakrise vorgeschlagen hat. Dazu gehört die Firma Perga-Plastic in Altheim, die nun ein beispielhaftes Projekt in die Tat umgesetzt hat: Auf eigene Kosten belieferte der Mittelständler die Kliniken der Stadt Köln mit einer hochtransparenten Folie, mit der Corona-infizierte Patienten während der Inkubationsphase ummantelt werden sollen.

Der Altheimer Folienspezialist folgt damit einer bundesweiten Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. In einem von Fotos begleiteten Dankesschreiben gewährte Kölns OP-Manager Bernd Thimm bereits Einblicke in die Handhabung der Folien vor Ort und dankte für die wichtige Spende. "Dank der Unterstützung aus Altheim können wir binnen einer Woche die notwendigen Schutzvorkehrungen für unser Klinikpersonal treffen. Die Verteilung innerhalb des Klinikverbundes läuft bereits auf Hochtouren", hielt Thimm fest.

Dabei solle man nie außer Acht lassen, dass die Pandemie nicht das Ende des Bekannten sei, sagt Geschäftsführer Fabian Wilhelms, der auf ein gewisses Umdenken in der Verbraucherschaft hofft: "So hilft uns die Krise dabei, das eine oder andere bislang hart in der Kritik stehende Kunststoffprodukt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten." Und Wilhelms ergänzt: "Hohe lebensrettende Hygienestandards sowie saubere und keimfrei verpackte Lebensmittel wären in der aktuellen Zeit von Corona und danach ohne Kunststoffverpackungen nicht möglich."

Perga-Plastic bietet Industriefolien und Folienverpackungen mit eigener Extrusion an. Die produzierten Folien können bedruckt oder konfektioniert werden. Das Unternehmen generiert mit 250 Mitarbeitern an zwei Standorten einen Jahresumsatz in Höhe von 50 Millionen Euro. Die Firma Perga-Plastic gehört zur Serafin-Unternehmensgruppe, zu deren Portfolio unter anderem Industrie- und Sportböden, Filamente, Eisenwaren und Verpackungsfolien zählen. Die Gruppe generiert mehr als 900 Millionen Euro Umsatz mit rund 5000 Mitarbeitern.