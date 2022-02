Für die Modernisierung des Rewe-Markts in der Walldürner Otto-Hahn-Straße rückt zum Teil schweres Gerät an. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Der Walldürner Rewe-Markt in der Otto-Hahn-Straße wird am 7. April wiedereröffnet. Das teilt Rosmarie Anthofer, Pressesprecherin von Rewe, auf Nachfrage der RNZ mit. Der selbstständige Rewe-Kaufmann Dominik Rohde will seinen Kunden dann einen komplett modernisierten und nach dem neuen Ladenkonzept von Rewe gestalteten Markt präsentieren.

"Das neue Ladendesign sorgt für eine angenehme Einkaufsatmosphäre, und die nach dem Umbau nun noch größere Produktauswahl lässt keine Wünsche offen", verspricht Anthofer. Neben internationaler Feinkost finden sich im Sortiment viele vegane, vegetarische und regionale Produkte.

Der modernisierte Markt bietet nach seiner Wiedereröffnung den Service "Scan&Go" an. Payback-Kunden können dabei schon beim Gang entlang der Regale ihre Lebensmittel scannen und in den Einkaufswagen legen. Das System ist laut Anthofer selbsterklärend und deshalb einfach zu verstehen und zu bedienen. Bezahlt wird an einer der vier Express-Kassen, einem so genannten Self-checkout-Terminal. "Das Anstellen an der Kasse, die ausgewählten Waren aufs Kassenband legen und sie nach dem Scannen durch den Kassenmitarbeiter wieder in den Einkaufswagen legen – all dies entfällt", erklärt die Rewe-Sprecherin.

Zeit sparen lässt sich zudem mit dem Rewe-Abholservice. Damit können Kundinnen und Kunden Lebensmittel online bestellen und im Markt abholen, wann es ihnen passt. Rewe-Kunden in und um Walldürn können ihre Einkäufe also bequem per Web und App auswählen und noch am gleichen Tag im Markt abholen. So fällt das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf lässt sich minutenschnell – zum Beispiel auf dem Nachhauseweg – erledigen.

Unverändert können Kunden im Rewe-Markt von Dominik Rohde Lotto spielen und den Service der Deutschen Post und DHL nutzen.