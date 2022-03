Aus Alt mach Neu: Die FG will ihre baufällige „Affenhalle“ abreißen und an gleicher Stelle ein modernes Tanz- und Trainingszentrum errichten. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Der Traum einer modernen "Affenhalle" rückt für die Fastnachtsgesellschaft der "Fidelen Affen" einen Schritt näher. Nachdem bereits das EU-Programm "Leader" eine 60-prozentige Förderung für den Neubau eines Tanz- und Trainingszentrums in Aussicht gestellt hatte, gewährte am Montag der Gemeinderat eine Bürgschaft, dank der der Verein einen Kredit über den noch fehlenden Betrag für das Projekt aufnehmen kann.

Laut Präsident Falko Günter soll das moderne FG-Gebäude am alten Standort in der Neuen Altheimer Straße entstehen. Dafür muss die in den 60er Jahren erbaute ursprüngliche Halle abgerissen werden. Sie entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen der FG-Aktiven und erlitt im Laufe der Jahre zudem verschiedene Wasser- und Sturmschäden. Den Garden und weiteren Gruppen der "Fidelen Affen" wollte der Vorstand dort daher kein Training mehr zumuten. Zuletzt verhinderte Schimmelbildung sogar, dass die FG dort Kultur- und Brauchtumsgegenstände lagerte. Es drohte der Verlust des Vereinsarchivs und somit die Möglichkeit, Kultur und Brauchtum an künftige Generationen weiterzutragen. Dieser Missstand hatte sogar dafür gesorgt, dass in der Vergangenheit immer mehr Kinder und Jugendliche abwanderten und der Verein wichtige Mitglieder verlor.

Der Neubau soll dank verspiegelter und mobiler Wände perfekte Trainingsbedingungen für große und kleine Gruppen bieten.

Das baufällige Gebäude soll nun also einem modernen und barrierefreien Neubau weichen, der mit verspiegelten und mobilen Wänden perfekte Trainingsbedingungen für große und kleine Gruppen bietet. Allein die FG hat bereits angekündigt, dass elf vereinsinterne Gruppen mit Mitgliedern ab drei Jahren das Tanz- und Trainingszentrum nutzen wollen. Zudem haben weitere Vereine aus den Bereichen Sport, Kultur und Gesundheit einen Nutzungsbedarf angemeldet. Solche externen Gruppen sollen die "Affenhalle" gegen eine Gebühr benutzen können.

Weil die Stadt ohnehin für Kinder und Jugendliche Trainingsmöglichkeiten bereitstellen und einen Schwerpunkt auf die Vereinsförderung legen möchte, überrascht es kaum, dass die FG "Fideler Aff" mit ihrem Plan offene Türen einrennt. Allerdings muss der Fastnachtsverein für sein Trainingszentrum jede Menge Geld in die Hand nehmen. Der Kostenaufwand für das Bauprojekt, das möglichst noch im Sommer starten soll, beträgt 547.000 Euro. Wie bereits erwähnt, übernimmt "Leader" 60 Prozent der Kosten des gemeinwohlorientierten Projekts, die Stadt Walldürn beteiligt sich mit zehn Prozent.

Zieht man diese Zuschüsse und die Eigenleistungen des Vereins ab, fehlen der FG noch rund 220.000 Euro für die Finanzierung der "Affenhalle". Deshalb möchte sie einen Kredit beantragen, ist dafür aber auf eine Ausfallbürgschaft angewiesen. Diese gewährte der Gemeinderat einstimmig: in einer Höhe von 176.000 Euro. Sollte die FG den Kredit also nicht an die Bank zurückzahlen können, haftet die Stadt Walldürn für die noch offenen Schulden. Ein Steuerberatungsbüro hatte der Verwaltung zuvor einen Finanzierungsplan vorgelegt, demzufolge der Verein die finanziellen Verpflichtungen des Darlehens erfüllen kann.