Walldürn. Das orange-silberne Messfahrzeug mit Kameras und Laserscanner auf dem Dach, das demnächst durch Walldürn fährt, wird sicherlich vielen Bürgern auffallen. Das Fahrzeug des Berliner Technologieanbieters "Eagle-Eye-Technologies" wurde beauftragt, einen Teil des Straßennetzes hochgenau vermessungstechnisch aufzunehmen und zugleich optisch zu erfassen. Die Daten dieser exakten Erfassung und Dokumentation der kommunalen Infrastruktur unterstützen bei Umbau- und Planungsmaßnahmen.

Um das Straßennetz funktionsfähig und sicher zu erhalten, sind Unterhaltungs- und auch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Damit vorhandene Mittel möglichst optimal eingesetzt werden, benötigt die Stadt Walldürn für das Stadtgebiet exakte Straßenbestandsdaten. Dazu nimmt das "Eagle-Eye"-Fahrzeug die Daten der kommunalen Straßen im Altstadtbereich exakt auf.

Hintergrund "Eagle eye" ist die einzige Straßenerfassungstechnologie, die alle relevanten Flächen- und Zustandsdaten höchst präzise direkt aus der Befahrung heraus ermittelt. Erstmals ist damit eine realitätsgetreue Abbildung von Straßen- und Straßenzuständen möglich. Auch bei der Lieferung des kompletten Daten-Spektrums für die Doppik ist "eagle eye" das führende System. Entwickelt von [+] Lesen Sie mehr "Eagle eye" ist die einzige Straßenerfassungstechnologie, die alle relevanten Flächen- und Zustandsdaten höchst präzise direkt aus der Befahrung heraus ermittelt. Erstmals ist damit eine realitätsgetreue Abbildung von Straßen- und Straßenzuständen möglich. Auch bei der Lieferung des kompletten Daten-Spektrums für die Doppik ist "eagle eye" das führende System. Entwickelt von der "eagle eye technologies" GmbH, dem Technologieführer auf dem Gebiet der mobilen Straßendatenerfassung, hat sich "eagle eye" in zahlreichen Kommunal-, Landes- und Spezialprojekten bewährt und wird auch als Komplettsystem erfolgreich vermarktet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin verfügt über langjährige Erfahrung bei der Datenerfassung und -bewertung für die Einführung der Doppik und bietet dazu ein Gesamtpaket aus Bestands-, Zustands-, Bewertungs- und Bilanzierungsdaten. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname "Eagle Eye" andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung erfasst und vermessen werden. Zehn Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf. Die Datenaufnahme ist wetterabhängig und dauert nur einen Tag.

Im Ergebnis erhält die Stadt Walldürn exakte und hochgenaue Grundlagendaten. Das sind wichtige Argumente für die Stadt: "Wir sind bestrebt, bei der Erfassung möglichst viele Fachdaten für unsere Stadtverwaltung zu generieren", erläutert das Stadtbauamt. "Gleichzeitig legen wir natürlich großen Wert auf eine sehr hohe Datenqualität, denn nur so können die Ergebnisse später wirklich vielseitig nutzbringend verwendet werden." Konkret sollen die gewonnenen Daten künftig in das örtliche Geoinformationssystem einfließen. "Im Rahmen der Datenerfassung sind wir stets bemüht, so wenige wie möglich persönliche Bilddaten zu erfassen", teilte die Stadt Walldürn mit. Konkret werde versucht, in verkehrsarmen Zeiten zu fahren und spezielle Flächen mit geringem Personenaufkommen zu erfassen.

Die Fahrzeuge seien mit entsprechendem Signal und als Vermessungsfahrzeuge gekennzeichnet. Eine Zuordnung persönlicher Daten zu den erfassten Bilddaten erfolge in keinem Fall. Das vorhandene Bildmaterial werde lediglich im Rahmen des Auftrages zur Erfassung kommunaler Infrastruktur verwendet.

Datenmaterial, welches der Stadt Walldürn im Rahmen des Auftrages durch die kommunale Verwaltung zur Verfügung gestellt wird, werde nur im Rahmen des Auftrages verwertet und nach Vertragserfüllung werden diese Daten sofort und unwiderruflich gelöscht.