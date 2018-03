Gino Kuhn hat im Cottbuser Menschenrechtszentrum ein Kunstwerk geschaffen, dass an die 207 Todesopfer an den Grenzen des Eisernen Vorhangs erinnert. Foto: Tomas Kittan

Walldürn. (adb) Zum 56. Mal jährt sich in diesem Monat der Bau der Berliner Mauer: Am 13. August 1961 wurde der schicksalhafte Wall errichtet, der Berlin und letztlich Deutschland in der Mitte zerteilte.

Der in Berlin wohnhafte, aus Walldürn stammende Künstler Gino Kuhn setzt sich nicht zuletzt durch seine eigene Vita mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinander - zu dieser Aufarbeitung gehört ein am 13. August im Cottbuser Menschenrechtszentrum eingeweihtes Mahnmal für die Todesopfer an den Grenzen des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer.

Insgesamt sechs Jahre lang wurde das in mehreren Abschnitten errichtete Kunstwerk geplant. Der erste davon wurde bereits im Dezember 2011 eröffnet. Seit dem 13. August 2011 waren mit dem eingebrannten Namen eines Todesopfers versehene Ziegel zum Mindestpreis von symbolischen 20 Euro käuflich zu erwerben - insgesamt wurden auf diesem Wege 272 Ziegel im Gesamtwert von 24000 Euro veräußert, aus denen Gino Kuhn im Gelände der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus jenes Bauwerk schuf. Stilisiert werden die Umrisse der DDR-Grenzen.

Dabei verfügt Kuhn über eine persönliche Verbindung zum Mahnmal: Als westdeutscher Fluchthelfer wurde er vom damaligen Bezirksgericht Cottbus aufgrund eines Verrats wegen "staatsfeindlichen Menschenhandels" verurteilt. Von ursprünglich sechs Haftjahren saß er deren 2,5 Jahre ab. 1978 kaufte ihn die Bundesrepublik Deutschland frei.

"Das Mahnmal soll an insgesamt 207 an der Berliner Mauer und den Grenzen des Eisernen Vorhangs zu Tode gekommene Menschen erinnern", erklärt Kuhn und spricht von einem mit zahlreichen Herausforderungen verbundenen Entwicklungs- und Bauprozess des Werks - das komplett über Spenden finanziert wurde. Neben der Einweihung des Mahnmals wurde die Plakatausstellung "Grenzen verstehen. Die Berliner Mauer 1961-1989" eingeweiht.