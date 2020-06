Walldürn. (jasch) Laut der aktualisierten Corona-Verordnung der Landesregierung sind "alle öffentlich zugänglichen Kulturveranstaltungen jeglicher Art" seit 1. Juni unter Auflagen wieder erlaubt. Dazu gehören unter anderem Konzerte, Theateraufführungen und Filmvorführungen.

Die "Löwenlichtspiele" in Walldürn haben sich trotz der Erlaubnis vorerst gegen eine Wiedereröffnung entschieden. Als flächendeckenden Termin visiert die Branche den 2. Juli an.

Als Grund für den verzögerten Start nennen die Betreiber die zu ungenauen Auflagen für den Kinobetrieb. Bisher gelten die Abstands- und Hygieneregeln, die beispielsweise auch in der baden-württembergischen Gastronomie eingehalten werden müssen. Wie viele Personen jedoch in die Säle dürfen und wie die Abstände eingehalten werden sollen, sei nicht definiert, so Theaterleiter Florian Munz. Letztendlich sei das aber maßgeblich, um wirtschaftlich planen zu können. "In manchen Bundesländern haben verschiedene Kinos unter Auflagen den Betrieb wieder aufgenommen, aber die Besucherzahlen sind so gering, dass es einfach noch keinen Sinn macht, den Betrieb wieder hoch zu fahren."

Ein weiterer Grund ist, dass durch die Pandemie fast alle aktuellen Filmstarts verschoben oder gestrichen wurden. Die Filmindustrie hält sich zum jetzigen Zeitpunkt zurück, so dass man dem Gast kein abwechslungsreiches Programm bieten könne. "Es ist nicht das Kinoerlebnis, das der Kunde von uns gewöhnt ist", erklärt Munz.

Damit die Filmverleiher ihre Filme besser terminieren und vorab bewerben können, habe man sich auf den gemeinsamen Termin am 2. Juli geeinigt. Falls die Auflagen doch noch spezifiziert werden sollten, könne der Start auch früher eintreten. Solange müssen Kino-Enthusiasten noch etwas Geduld aufbringen.

Info: www.kino-wallduern.de