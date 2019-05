Walldürn. (pol/mare) Nach einem ungewöhnlichen Vorfall im Straßenverkehr am Dienstag in der "Obere Vorstadtstraße" in Walldürn sucht die Polizei Zeugen. Den ein Senior wurde dabei beleidigt, wie die Beamten mitteilen.

Der 79-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr in Richtung der Straße "Am Plan" und wollte nach rechts auf das Parkplatzgelände einer Bankfiliale abbiegen. Zeitgleich wollte ein Unbekannter mit seinem Golf von dem Parkplatz herunterfahren.

Um dem Golf-Fahrer die Ausfahrt zu ermöglichen, hielt der 79-Jährige noch vor der Zu- und Ausfahrt an. Plötzlich stieg der Unbekannte aus seinem Fahrzeug und ging schreiend auf den Mercedes zu. Er gestikulierte wild mit seinen Händen und beleidigte den 79-Jährigen mehrmals. Danach setzte er sich wieder in seinen Golf und fuhr davon.

Der Mercedes-Fahrer erlitt durch das aufbrausende Verhalten des Unbekannten einen Schock. Eine aufmerksame Zeugin kümmerte sich um den älteren Mann. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder den Unbekannten eventuell kennen.

Bei dem Golf handelte es sich um ein älteres Modell in der Farbe Grün mit Mosbacher Kennzeichen. Der Mann ist circa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282/926662 entgegen.