Walldürn. (Sti.) Keine Tanzgruppen, kein Publikum, dafür strenge Corona-Regeln, die eingehalten werden mussten: Statt des sonst üblichen großen alljährlichen Ordensfests der Fastnachtsgesellschaft "Fideler Aff" Walldürn im Haus der offenen Tür trafen sich die aktiven Vereinsmitglieder in diesem Jahr nur zu einem kleinen, internen Ordensfest am Samstagabend im Gasthaus "Zum Engel" in Walldürn. Dabei wurden die Orden an die Mitglieder des Elferrats, an die Trainerinnen der fünf Tanzgruppen, an den Kinder-Elferrats-Präsidenten Louis Kuhn, an den FG-Ehrenpräsidenten Karl-Heinz Sahnen, an FG-Ehrenmitglied Emil Schmitt sowie an das FG-Prinzenpaar und den Vorsitzenden des Fördervereins verliehen.

Falko Günter als Elferratspräsident begrüßte in närrischer Versform die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder. Der FG-Präsident zeigte den ideellen Wert des alljährlich verliehenen Jahresordens auf. Anschließend stellte er den diesjährigen Orden vor, der von Matthias Hefner konzipiert und gestaltet wurde. Mit dem Motto "Unsre Faschenaacht so gut wie nie, wir trotzen auch der Pandemie" werden das Bedauern um den erneuten Ausfall des Jubiläums "70 + 1 Jahre" und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fastnachtskampagne 2021/2022 glossiert.

Ein großes Hallo rief dann der Empfang des, so Günter, "recht ungewöhnlichen" Walldürner FG-Prinzenpaares hervor, das in dieser kurzen Fastnachtskampagne die FG nur auf ganz wenigen Veranstaltungen repräsentieren werde. Nach dem von zwei Prinzenpaar-Gardemädchen flankierten Einmarsch in der Gaststätte oblag es dem FG-Präsidenten, das ungewöhnliche Prinzenpaar namentlich vorzustellen: nämlich "Ihre Zerbrechlichkeit Prinzesschen Oskana die Gastfreundliche und Zarte, Urenkelin von Olga aus Württemberg und in ihren Kreisen auch bekannt als Oskana die Schwere oder als die Schwarze Zichheinerin aus dem Donaudelta" (Hartmut "Oskar" Fischer) und ihr wacker zur Seite "ein Boom von Mann", "Seine Tollität Prinz Enrick der Harte, mit vollen Namen Vittorio Emanuele Alberto Teodoro Umberto Amadeo Damiano Bernadino Gennaro Maria, bekannt auch als der schwindsüchtige Liebhaber aus Venezia" (Erich Kozicky). Beide nahmen aus den Händen des FG-Präsidenten die neuen Jahresorden entgegen, während die beiden – ebenfalls ungewöhnlichen – Prinzenpaar-Gardemädchen Janis Fritsch und Nicklas Bundschuh als erste den diesjährigen FG-Jahresorden in Empfang nahmen.

Dem Prinzenpaar oblag es dann, den Elferräten den Jahresorden zu überreichen. Dem Elferrat gehören in der aktuellen Kampagne an: Falko Günter (Präsident), Marion Fritsch-Günter (Vizepräsident), Reiner Leiblein und Dietmar Traxler sowie Andrea Bauer, Walter Bauer, Ralf Günther, Timo Günther, Winfried Haas, Matthias Hefner, Oskar Hollerbach, Josef Kreis, Reiner Kreis, Mischa Kuhn, Tino de Pasquale, Günther Rabl, Michaela Rabl, Nikolas Schlosser, Michael Strasser und Tanja Strasser.

Die Trainerinnen, die für die Tanzgruppen der FG „Fideler Aff“ zuständig sind, gehörten zu den Ersten, die den Orden in Empfang nehmen durften. Foto: Bernd Stieglmeier

Nachdem FG-Kinderpräsident Louis Kuhn seinen Orden bekommen hatte, nahmen die Trainerinnen der fünf FG-Tanzgruppen aus den Händen des Präsidenten den diesjährigen Orden entgegen. Es waren dies: die beiden Trainerinnen der Schautanzgruppe "Dürmer Äffle", Arina Berg und Jana Stach, die drei Trainerinnen der Jugendprinzengarde, Katja Golderer, Denise Golderer und Constanze Moschner, die beiden Trainerinnen der Jugendschautanzgruppe, Franziska Kohout und Michelle Schleinkofer, die beiden Trainerinnen der Juniorenschautanzgruppe, Katrin Günther und Nadine Hänel, die drei Trainerinnen der Präsidentengarde, Anna-Lena Löhr, Franziska Marek und Mareike Berlinger, sowie die drei Trainerinnen des Tanzmariechens, Franziska Kohout, Ann-Katrin Schleinkofer und Michelle Schleinkofer.

Abschließend stellte Falko Günter noch die Aktiven der fünf Tanzgruppen namentlich vor.

> Tanzgruppe der "Dürmer Äffle": Katharina Ackermann, Lara Arndt, Ivette Barabas, Elina Barosch, Marie Bechtold, Celine Brix, Hannah Günther, Rieka Hänel, Leni Hahner, Lilly Hahner, Mayla Neureuter, Mia Oehlwein, Leandra Richter, Clara Ruch, Vera Schaible, Carry Schmier, Jolina Schurz, Mia Thoma und Melissa Wiencierz.

> Jugendprinzengarde: Tilda Berberich, Lisa Berlin, Anna Gocke, Salea Kern, Pia Koch, Inka Kuhn, Mia Kuhn, Yara Kuhn, Amelie Lein, Jennifer Moschner, Zoey Pahr und Evelyn Schäfer.

> Jugendschautanzgruppe: Ayse Arslan, Lina Ballweg, Lisa Bechtold, Frida Berberich, Mona Geier, Leni Hasenstab, Luna Hauk, Latika Hellinger, Katharina Hilscher, Alice Hohmann, Emma Lans, Ellis Neumann, Lea-Nele Thoma, Aliz Varga und Laura Winkler.

> Juniorenschautanzgruppe: Soey Berberich, Selia Dörr, Svenja Geier, Jonas Günther, Lara Günther, Lena Günther, Kira Hasenstab, Emilia Hefner, Lindsay Jünemann, Amy Krämer, Anne Künzig, Melissa Lux, Fabio Neckermann, Leona Neckermann, Lilli Schmiech, Pia Schweitzer, Sofia Stich, Luisa Weber und Sophia Winkler.

> Präsidentengarde: Mareike Berlinger, Aliyah Edling, Alexa Graser, Lisa Löhr, Anastasia Schäfer, Christina Schäfer, Michelle Schleinkofer und Vanessa Wahnschaap.

> Tanzmariechen: Luana Grammlich.