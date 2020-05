Walldürn. (jam) Weil sie einem Greifvogel ausweichen wollte, ist eine 52-Jährige mit ihrem Auto in einen Graben gefahren. In der Folge geriet ihr Fahrzeug in Brand.

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei war die Frau am Montag gegen 9 Uhr auf der langen Gerade zwischen dem Verbandsindustriepark und der Zufahrt zur B27 unterwegs, als sie von der Heidingsfelder Straße abkam.

Warum sich das Fahrzeug daraufhin selbst entzündete, ist noch unbekannt. Die Walldürner Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das genaue Ausmaß des Schadens ist ebenfalls noch nicht geklärt.