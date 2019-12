Walldürn. (RNZ) Einmal im Rampenlicht stehen, einmal vor großem Publikum singen, einmal Bühnenluft schnuppern – bei "The World of Musicals" kann dieser Traum für einen Kinderchor wahr werden. Im weltbekannten Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte.

Passend dazu suchen die Veranstalter nun einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, die am Abend des 6. März die Show "The World of Musicals" in der Nibelungenhalle in Walldürn unterstützt und gemeinsam mit den Profis auf der Bühne "Wie vom Traum verführt" singt.

In bunten Outfits machen die Kinder diesen Abend so zu einem unvergesslichen Ereignis. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Das Musical-Kreativteam wählt bis Anfang 2020 einen Chor aus, für den der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.

Bewerbungen sind per E-Mail (melanie.hansen@resetproduction.de) möglich. Soweit vorhanden, sollten interessierte Chöre oder Klassen Bilder, Informationen und Videos mitschicken. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Info: Tickets für die Show gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle.