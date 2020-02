Närrischer Ausnahmezustand herrschte am „Schmutziche Dunnerschdaach“ in der „Affenstadt“. Zahlreiche einfallsreich kostümierte Gruppen verbreiteten Frohsinn und Heiterkeit – bis in die Morgenstunden hinein. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Walldürner Fastnacht ist seit vielen Jahren der "Schmutziche Dunnerschdaach" in Großdürn. Die Straßenfastnacht ging bei halbwegs angenehmer Außentemperatur einmal mehr in die Vollen.

Viele "Dürmer Klohns", bunt Maskierte und farbenfrohe Gruppen belebten traditionsgemäß noch bis in die späte Nacht hinein – viele sogar bis in die frühen Morgenstunden – die Gaststätten und Säle, in denen entweder ein Kappenabend oder eine Tanzveranstaltung stattfand. Die Sperrstunde war natürlich aufgehoben, und so zogen zahlreiche Maskierte und verkleidete Gruppen fast die ganze Nacht durch die Straßen und Lokale der Innenstadt, denn es war ja "Freinacht".

Dreh- und Angelpunkt waren die Gaststätten in der Altstadt, in denen gefeiert und getanzt wurde und DJs für ausgelassene närrische Stimmung sorgten. Eine sehr große Resonanz fand die im Vereinsheim veranstaltete legendäre "Affenfete" der Kolpingsfamilie, bei der das Party-DJ-Powerduo "Crazy und Maio" bis spät in die Nacht hinein beste närrische Atmosphäre garantierte.