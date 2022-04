Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori aus Mannheim hat bei einer Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten im Neckar-Odenwald-Kreis auf die Gefahren aufmerksam gemacht, wenn der Import von russischem Gas sofort gestoppt würde. Denn: "Daran hängen viele Arbeitsplätze, ganze Industriezweige und auch die Versorgungssituation der Bevölkerung", so die Abgeordnete, die von den beiden SPD-Kreisvorsitzenden Dr. Dorothee Schlegel und Michael Deuser in die Wallfahrtsstadt eingeladen worden war.

In diesem Zusammenhang betonte Cademartori, dass sich die Verteidigungs- und Energiepolitik schnell ändern müsse. Oft gäbe es keine einfachen Lösungen. Daher sei es ihr wichtig, dass man nicht in internen Streitereien versinke, sondern die Chance des Aufwinds, wo immer sich diese ergibt, nutzt. "Die Gesellschaft muss widerstandsfähiger werden, und dazu gehört auch die Demokratieförderung", ist eine zentrale Forderung der gebürtigen Brandenburgerin, die in Chile aufwuchs.

Isabel Cademartori, die im Verkehrsausschuss ist, betonte, bevor sie mit dem Zug nach Hause fahren wollte, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ihr sehr am Herzen liege. Da passte es wie die Faust aufs Auge, dass nach ihrem Auftritt ihr Anschlusszug in Seckach ausfiel und sie nach Walldürn zurückkehren musste. Somit kann sie ihre persönlichen Eindrücke der Defizite des ÖPNV im ländlichen Raum direkt in ihre Ausschussarbeit in Berlin einbringen. Schließlich nahm sie das Angebot des ehemaligen Landtagsabgeordneten Georg Nelius an, der die Bundestagsabgeordnete mit dem Auto nach Mannheim fuhr.

Dass sie es überhaupt in den Bundestag schafft und in den bewegenden Zeiten viele wichtige Themen wie die Pandemie und die Ukraine-Krise begleiten dürfe, hatte die Mannheimerin noch vor kurzem nicht für möglich gehalten. In ihrem Wahlkampf, in dessen Folge sie das Direktmandat in Mannheim geholt hatte, habe sie viel mit Social-Media gearbeitet. "Aber meine Stärke, und die der SPD, ist der persönliche soziale Kontakt zu den Menschen", sagt Cademartori.

Laut Kreiskassierer Alexander Weinlein haben die beiden Wahlen für den Landtag und den Bundestag ein großes Loch in den Vermögensbestand der Kreiskasse gerissen. Alle Ortsvereine und Mitglieder wollen diese nun langsam wieder auffüllen. Die finanzielle Lage habe es ebenso bedingt, das SPD-Büro im Kreis zu schließen. "Wir werden aber in anderen Formaten – derzeit ist schon das Digital-Team sehr aktiv – weiterhin sehr präsent sein", betonte der Kreisvorstand in der Aussprache.

Etwas ganz Besonderes waren die abschließenden Glückwünsche an Wilfried Nies aus Neckarburken, der vor 68 Jahren in die SPD eingetreten war und ein Präsent des Kreisvorstands entgegennahm.