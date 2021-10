Revierförster Stefan Michel erklärt vor Ort in Altheim in der Nähe des Munitionsdepots, wieso der angrenzende Gemeindeverbindungsweg rund zwei Wochen lang für Baumfällarbeiten gesperrt werden muss. Foto: Janek Mayer

Walldürn-Altheim. (jam) Hitzestress, Borkenkäfer, Rindenpilze, Weißfäule und Triebverkümmerung – die Liste der Plagen, die vor allem die Buche, aber auch den Bergahorn und die Eiche im Altheimer Wald heimsuchen, ist lang. Mittlerweile drohen neben einzelnen Ästen sogar ganze Baumkronen abzusterben – eine Gefahr für Waldarbeiter, Spaziergänger und Verkehrsteilnehmer, die Revierförster Stefan Michel nicht hinnehmen kann.

Die geschädigten Bäume entlang der Gemeindeverbindungsstraße beim Munitionsdepot müssen weichen – und für den Sicherungshieb muss die Strecke zwischen Altheim und Waldstetten ab Freitag, 29. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 15. November, für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine weitere Vollsperrung wird für den Abschnitt zwischen Altheim und Erfeld von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. November, nötig.

Für die Schäden hat Michel längst einen Schuldigen identifiziert: die Klimakrise. "Die einen kriegen halt Hochwasser in den Keller, den anderen sterben die Bäume ab", umschreibt der Revierförster die Tragweite des Problems in wenigen Worten. Letztmals hatten Waldarbeiter den betroffenen Bestand im Jahr 2015 durchforstet, eine weitere Aktion wäre normalerweise erst in vier bis sechs Jahren nötig. Doch der menschengemachte Klimawandel wirbelt den Zeitplan gehörig durcheinander. "Es sind inzwischen einfach zu viele geschädigte Bäume. Wir brauchen eine konzertierte Aktion, um sie herauszunehmen", sagt Michel.

Und die Zeit für die Baumfällarbeiten drängt. "Die trockenen Äste ragen zum Teil über die Straße. Gibt es einen Schaden, haftet der Besitzer – also wir Förster", erklärt Stefan Michel. Wenn er sich vor Ort umschaut, entdeckt er jedes Mal neue Schäden. Besonders bei der Buche, deren Niedergang mit den Trockenjahren 2003 bis 2005 begann, schreitet der Prozess in einem beängstigenden Tempo voran: "Innerhalb von drei bis sechs Monaten ist da ein ganz schnelles Absterben möglich", sagt Michel.

Auch andere Baumarten sind betroffen. "Der Esche spricht man keine Chance zu", sagt der Altheimer Förster. Bereits im März 2016 hatte eine großangelegte Studie nahegelegt, dass die gesamten europäischen Eschenbestände "hochwahrscheinlich" in den kommenden Jahrzehnten dem Eschentriebsterben einerseits und dem langsam aus Asien nach Europa einwandernden Asiatischen Eschenprachtkäfer andererseits zum Opfer fallen werden. Michel vergleicht das Triebsterben, das ein Pilz mit dem Namen Falsches weißes Stengelbecherchen verursacht, mit einer "Thrombose". Im Fall der Esche lässt er die Bäume bis in die Spitze vertrocknen. Haben die Pilze das Edellaubholz erst einmal befallen, ist es nicht mehr für den Möbelbau zu gebrauchen. Deshalb gilt für Stefan Michel die Devise: "Verwertung vor Entwertung".

Schlaflose Nächte bereitet dem Revierförster darüber hinaus die Weißtanne. Während der Fichte mit dem Buchdrucker und der Buche mit dem Buchenborkenkäfer eigene spezialisierte Schädlinge das Leben schwer machen, ist es bei der Weißtanne ein Zusammenspiel von mehr als fünf Käferarten. "Hier gibt es nicht den einen klassischen Borkenkäfer", erklärt Stefan Michel. Und noch etwas gilt als Besonderheit bei der Weißtanne: Diese Käfer befallen nicht nur den Stamm, sondern auch die Äste. "Das macht eine saubere Forstwirtschaft beinahe unmöglich." Seine Waldarbeiter beseitigen erkrankte Tannen zwar drei- bis viermal pro Jahr, sie können aber nicht vermeiden, dass Käfer in den Ästen im Wald verbleiben.

All diese Schadensbilder haben für den Bestand bei Altheim Konsequenzen. Michel zufolge müssen Waldarbeiter ab Ende des Monats zwei bis drei Baumlängen entlang der Straße nach Waldstetten entfernen. Das entspricht einer Fläche von rund sechs Hektar. Immerhin um die nächste Waldgeneration braucht sich der Revierförster kaum Sorgen zu machen, denn: "Die steht schon da." In Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdpächtern war es ihm gelungen, in langjähriger Vorbereitung eine großflächige Vorausverjüngung aufzubauen. Das sorgt zwar einerseits für einen weichen Übergang, macht aber den Waldarbeitern beim Hieb das Leben schwer. "Um diese Verjüngung wird jetzt mühevoll drumherum gehauen", erklärt der Förster, der zuversichtlich ist, dass seine Leute gründlich arbeiten. "Ich gehe davon aus, dass 70 Prozent der Verjüngung den Hieb überstehen."