Vater und Sohn in ihrem Element: Ab 4.30 Uhr morgens stehen sie zusammen mit ihren Mitarbeitern in der Backstube und kreieren dort bisweilen auch neue Rezepte. Foto: Andreas Hanel

Der Familienbetrieb der Backstube Müssig mit dem gemütlichen Cafébereich ist unter dem Inhaber Peter Müssig und seiner Frau Karin inzwischen schon in der vierten Generation in Walldürn ansässig. Mit Sohn Felix (links) steht schon der Nachfolger bereit. Foto: Andreas Hanel

Walldürn. (ahn) Innen eine saftige Nussfüllung, dazu außen eine knusprige, gold-gelbe Schicht aus Butterstreusel - das ist die Spezialität aus der Walldürner Backstube Peter Müssig: der Plunderstreusel. Von dessen guten Geschmack konnten wir uns bei einem Besuch der Bäckerei selbst überzeugen. Es geht familiär zu, Inhaber Peter Müssig höchstpersönlich serviert neben Plunderstreusel auch noch Kaffee. Seit bereits 20 Jahren führt der Walldürner Bäckermeister den Betrieb - ein Jubiläum, das am Mittwoch ab 14 Uhr zur Eröffnung des Blumen- und Lichterfests gebührend gefeiert wird.

"Ich bin schon von Kind auf in der Bäckerei. Der Duft des Brots und auch zu sehen, wie alles entsteht, ist schon faszinierend", schwärmt der sympathische Bäcker und zweifache Vater, dem die Freude an seinem Beruf anzumerken ist. Da mache es auch nichts aus, morgens um 4.30 Uhr in der Backstube zu stehen - und das jeden Tag, denn schließlich hat die Backstube sieben Tage in der Woche geöffnet. "Da freut man sich dann mittags auf den Feierabend", fügt seine Frau Karin hinzu. Doch der kommt dann meistens doch später. Denn durch die Selbstständigkeit müssen die Müssigs neben der eigentlichen Arbeit auch viel Bürokratie erledigen.

Angefangen hat alles schon im Jahr 1900, als Peter Müssigs Vorfahren die Bäckerei gründeten. Inzwischen befindet sich der Familienbetrieb in der vierten Generation. Die fünfte steht mit Sohn Felix schon in den Startlöchern. Dieser absolviert gerade seinen Bäcker-Meisterkurs in Weinheim. Inhaber Peter Müssig hat ebenso seinen Meister gemacht, dies war allerdings schon 1992. Sechs Jahre später hat er dann den elterlichen Betrieb übernommen.

2002 haben die Müssigs die Backstube vergrößert und das Caféhaus angebaut. "Da war dann die örtliche Prominenz da, unter anderem auch der Bürgermeister und der Pfarrer. Das war schon ein Highlight", erinnert sich der Bäckermeister nicht ohne Stolz.

Ein weiterer Höhepunkt sei das jährlich stattfindende Musik- und Kneipenfestival "Nightgroove", wie Peter Müssig begeistert berichtet: "Da spielt immer eine Band hinten in der Backstube, die dann voll mit Gästen ist - da dampft es!" Dieses Jahr gibt es zum 20-jährigen Bestehen etwas ganz Besonderes, verraten die Eheleute Müssig. Mit dem Elvis-Imitator Andy King kommt nämlich ein weitgereister Künstler in das Backhaus, der in den USA sowie in Großbritannien auftritt und schon mit mehreren Awards ausgezeichnet wurde, darunter mit dem Fachmedienpreis "Künstler des Jahres 2017".

Doch normal steht nicht ein Elvis-Doppelgänger, sondern der authentische Bäckermeister und seine Mitarbeiter in der Backstube, auf die er ganz besonders stolz ist: "Manche von den Mitarbeitern sind schon ewig hier, einige sogar schon länger als ich." Unter seiner Regie wurde die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt - 24 Angestellte arbeiten inzwischen in der Bäcker, darunter zwei Azubis. Insgesamt acht Bäckerei-Fachverkäuferinnen hat er schon ausgebildet, daneben bietet er Schulpraktika und Backkurse für Kinder an.

Das Angebot in den Regalen reicht inzwischen vom Wallfahrtsbrot mit Sauerteig und ausgewählten Brotgewürzen über Bäckerburger mit hausgemachten Grünkernbratlingen bis hin zu Eiweißbrötchen, die der Bäcker vor drei Jahren erschuf und die bei den Kunden gefragt sind: "Die gehen immer noch gut. Die darf ich auch nicht aus dem Sortiment nehmen, sonst darf ich mir etwas anhören."

Insgesamt ist der Backstubeninhaber Experimenten nicht abgeneigt: "Ich bin offen für alles Mögliche. Im Grunde kreiert man durch Veränderungen immer wieder eigene Rezepte." So kommt dann manchmal Kleie oder Soja-Schrot in das Brot. Auch Sohn Felix bringt von der Bäckerakademie aus Weinheim immer wieder neue Ideen in die Walldürner Backstube: Dann experimentieren sie schon mal mit Chia-Samen oder mit der Lebensmittelfarbe Sepia.

Das 20-jährige Bestehen der Bäckerei wird am Mittwoch mit einer besonderen Aktion gefeiert: Ab 14 Uhr gibt es deswegen auf der Straße vor dem Laden gratis Kaffee und Kuchen für alle; angeboten wird auch das Jubiläumsbrot, ein Roggenmischbrot mit einer Rezeptur aus dem Gründungsjahr 1900: Koriander, Kardamom und Anis machen es nach den Worten des Bäckers zu einem "richtigen Vesperbrot". Zudem gibt es eine Einkaufsaktion: Ab einem Einkaufswert von mehr als fünf Euro erhält man einen Wasserball, und zwar "in unseren Farben Rot und Weiß", informiert Peter Müssig.

Diese sollen auch noch in Zukunft kräftiger denn je leuchten: Künftig ist eine Erweiterung des Cafés geplant, dazu haben die Müssigs das leer stehende Nachbarhaus gekauft. Der Plunderstreusel wird bis dahin wohl immer noch bei den Kunden gut ankommen.