Walldürn. (jam) Bei den Altglascontainern in der Nähe der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd wird immer wieder illegal Sperrmüll abgeladen, den dann der Walldürner Bauhof entsorgen muss. Darauf machte Helmut Kubin von den Freien Wählern den Gemeinderat in der Sitzung am Montag aufmerksam. "Es ist leider schwer zu ermitteln, wer den Müll dort ablädt", antwortete Bürgermeister Markus Günther.

Hauptamtsleiter Helmut Hotzy wies darauf hin, dass das Areal von der neu gebauten Verrechnungsstelle gut einsehbar sei: "Die Mitarbeiter haben bereits illegale Müllentsorgungen beobachtet und uns entsprechende Hinweise gegeben." Wenn die Stadt einem Müllsünder auf die Spur kommt, muss derjenige die Kosten des Bauhofeinsatzes tragen.