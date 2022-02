Walldürn. (Sti.) Der Hettinger Pastoralreferent Johannes Kirchgeßner ist als neuer Militärseelsorger für Walldürn eingeführt worden. Zuständig ist er damit für die Soldatinnen und Soldaten in der Wallfahrtsstadt, in Hardheim, Niederstetten, Neckarzimmern, Löffelstelzen und künftig wieder in Altheim sowie für die zivilen Beschäftigten der Bundeswehr. Er folgt auf Pastoralreferentin Monika Hansmann, die nach Bruchsal wechselt. Bei einer Einführungsmesse in der Basilika segneten Militärdekane aus München und Ulm den Hettinger traditionell per Handauflegen und überreichten ihm im Auftrag von Militärbischof Dr. Franz Josef Oberbeck das Ernennungsschreiben zum neuen Militärseelsorger im Militärpfarramt Walldürn. Anschließend begrüßten mehrere Redner den neuen Militärseelsorger bei einem Stehempfang in der Nibelungenkaserne.

Per Handschlag begrüßte Militärdekan Artur Wagner (r.) den jungen Hettinger in seinem neuen Amt. Foto: Bernd Stieglmeier

"Die Militärseelsorge begleitet die Bundeswehr in Walldürn schon seit der Gründung der Garnison von Anbeginn an", erklärte Bürgermeister Markus Günther. Sie sei Teil der gesamten kirchlichen Arbeit, ausgerichtet auf die Besonderheiten des militärischen Dienstes, der für den Zeit- und Berufssoldaten eine Einschränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit mit sich bringe. Die von der Militärseelsorge angebotenen Gottesdienste, Seminarwochen, lebenskundlichen Unterrichte sowie die auf Wunsch geführten Einzelgespräche mit den Soldaten seien daher von großer Bedeutung und gäben Mut und Hoffnung in vielen Lebensfragen.

Für die Erfüllung dieser pastoralen Aufgaben und für das verdienstvolle seelsorgerische Wirken, das Johannes Kirchgeßner mit ganzer Kraft dem Dienst für die Mitmenschen gewidmet habe, sprach Günther ihm seine Hochachtung aus. Bei seelsorgerlicher Tätigkeit könne man nicht zwischendurch auf Autopilot schalten, seelsorgerische Tätigkeit lasse sich nicht in feste Bürozeiten von 8 bis 16 Uhr drängen. "Ein Militärseelsorger ist rund um die Uhr gefragt, sein Beistand wird in allen Lebenslagen erwartet." Laut Günther komme in der Seelsorge alles zur Sprache, was die Soldaten bewegt und bedrängt. "Hier immer allen Ansprüchen zu genügen, kann wohl nur derjenige, der voll hinter dem steht, was er tut", zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

Der Spruch "Beruf kommt von Berufung" trifft auf Menschen zu, die in ihrer Arbeit aufgehen. "Manchmal ist dies vielleicht nur so dahingesagt, manchmal charakterisiert es jedoch wirklich eine Persönlichkeit, die ihre Bestimmung gefunden hat – und im Fall von Johannes Kirchgeßner stimmt es in des Wortes wahrster Bedeutung, denn Ihren Beruf wählt wirklich nur ein Mensch, der sich dazu berufen fühlt", betonte Günther.

Kirchgeßner könne seiner neuen Aufgabe als Militärseelsorger hier in Walldürn mit Zuversicht entgegensehen, denn er habe bereits erste Grundlagen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an seinem neuen Standort gelegt.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich, dass mit Kirchgeßner zeitnah ein kompetenter Nachfolger für diese wichtige Position gefunden wurde. Laut Brötel sei die katholische Kirche insgesamt momentan ja zweifelsohne in einer schwierigen Situation. "Umso wichtiger ist es, beschädigtes oder vielleicht sogar verloren gegangenes Vertrauen durch die ganz konkrete seelsorgerliche Arbeit vor Ort wieder zurückzugewinnen", betonte der Landrat. Dafür bringe Johannes Kirchgeßner beste Voraussetzungen mit. Er sei "der richtige Mann am richtigen Platz". Die Herausforderung, die Kirchgeßner als Militärseelsorger übernimmt, bezeichnete Brötel als "eine Art Spagat zwischen Staat und Kirche".

"Wer wie die Bundeswehr dem äußeren Frieden dient, darf den inneren Frieden derer, die dort ihren Dienst verrichten, nicht vergessen", mahnte Brötel. Es gehe dabei viel um Begleitung (auch der Familien und Freunde), um Stärkung (nicht nur im Glauben, sondern oft schlicht im Alltag) sowie um Beistand und Trost. Dabei treffe ein Militärseelsorger auf Menschen, die tief im christlichen Glauben verwurzelt sind, aber ebenso auf solche, die bisher in ihrem Leben noch gar keinen Zugang zum Glauben gefunden oder ihn – aus welchen Gründen auch immer – später wieder verloren haben. "Für andere da sein, sich Zeit nehmen, zuhören, Wege aufzeigen, helfen – das ist sozusagen lebenskundlicher Unterricht im christlichen Auftrag", so der Landrat.

Anschließend hieß der stellvertretende Kommandeur des Logistikbataillons 461, Oberstleutnant Jens Behling, den neuen katholischen Militärseelsorger des Militärpfarramts in Walldürn willkommen. Bereits in seinem ersten mit dem neuen Militärseelsorger Johannes Kirchgeßner geführten Gespräch sei es diesem ein großes Anliegen gewesen, die Besonderheiten des Soldatenberufs kennenzulernen, um so den Soldatinnen und Soldaten mit dem richtigen Blick für diesen Beruf seelsorgerisch zur Seite stehen zu können. "Diese Integration schafft das notwendige Vertrauen zu ihm als Seelsorger in einem Beruf, in dem man sich mit Tod und Verwundung an Leib und Seele auseinandersetzen muss", erklärte Behling. Neben der seelsorgerischen Betreuung sei der neue Militärseelsorger – eingebunden in das psychosoziale Netzwerk – ein wichtiger Ansprechpartner im Umgang mit den psychischen Belastungen im Dienstbetrieb. Der Einsatz, ob im Inland oder im Ausland, fordere von jedem Soldaten in besonderem Maße ethische und moralische Kompetenz, zu deren Stärkung der Militärseelsorger im Rahmen des lebenskundlichen Unterrichts beitrage.

In ökumenischer Verbundenheit übermittelte der evangelische Militärpfarrer Bernhard Schaber-Laudien als letzter Grußredner seinem katholischen Amtskollegen Johannes Kirchgeßner Willkommensgrüße. Nach den abschließenden Dankesworten des neuen Militärpfarrers rundete ein geselliges Beisammensein den Stehempfang ab. Hauptfeldwebel Lotter vom Logistikbataillon 461 hatte durch den Abend geführt. Ein Bläsersextett des Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim hatte für den geeigneten musikalischen Rahmen gesorgt.