Waldstetten. (pol) Ein leicht verletzter Autofahrer und Schaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag bei Waldstetten. Ein 49-Jähriger war mit seinem Volkswagen auf der Landstraße von Walldürn nach Waldstetten unterwegs und wollte kurz vor dem Ortseingang nach links in die Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten abbiegen.

Offenbar übersah der Mann dabei einen entgegenkommenden 29-Jährigen mit seinem Skoda. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich dadurch so heftig miteinander, dass der Volkswagen an eine Mauer prallte wurde und dessen Fahrer dabei verletzt wurde. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.