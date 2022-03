Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald. Ein zweistelliges Wachstum, das Eigenkapital deutlich erhöht und die starke Marktposition in einem schwierigen Umfeld behauptet: Die Vorstände Karin Fleischer und Rainer Kehl legten am Montag beim Jahrespressegespräch der Volksbank Franken imposante Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Von eitel Sonnenschein war jedoch trotz der Erfolgsbilanz verständlicherweise nichts zu spüren: Der Krieg in der Ukraine und seine noch längst nicht absehbaren Folgen auch für unsere Region, die auch nach zwei Jahren noch nicht beendete Pandemie und regulatorische Vorgaben, die vor allem für kleinere Banken immer schwieriger zu erfüllen sind, trüben den Blick in die Zukunft.

Kreditvolumen steigt um 11 Prozent

"Es ist uns gelungen, unsere Marktdurchdringung 2021 auf hohem Niveau zu halten" berichtet Karin Fleischer stolz. Mehr als 60 Prozent der Einwohner im Geschäftsgebiet seien Kunden der Volksbank Franken. Die Bank hat sich im zweiten Pandemiejahr in Folge gut behauptet und ihr kontinuierliches Wachstum fortgesetzt. Getreu dem Motto "Geld aus der Region für die Region" habe die Volksbank die Kreditversorgung sichergestellt, betont Rainer Kehl. "Gerade in Pandemiezeiten hatten wir mit so einer hohen Kreditnachfrage nicht gerechnet", erläutert Fleischer beim Blick auf das Kreditwachstum von über 11 Prozent. 2021 wurden 238 Millionen Euro Kredite neu ausgeliehen. Das bilanzielle Kreditvolumen stieg auf 858 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen wuchs um 11,3 Prozent oder 262 Millionen Euro und beträgt aktuell 2,58 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme stieg ebenfalls um 11,3 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro an.

Jahresergebnis besser als erwartet

"Unter den herausfordernden Rahmenbedingungen liegt das Jahresergebnis über unseren Erwartungen und über dem Vorjahresniveau", unterstreicht Vorstand Kehl. Der Zinsüberschuss, die wichtigste Erlösposition, konnte im Vergleich zum Vorjahr dank Sonderfaktoren wie der doppelten DZ Bank-Dividende und Tendergeschäften mit der Europäischen Zentralbank, deutlich auf 19,3 Millionen Euro gesteigert werden. Auch das Provisionsergebnis verbesserte sich um 8 Prozent auf 8,1 Millionen Euro.

Von der Steuerlast von 2,5 Millionen Euro entfallen ca. 1,1 Millionen auf Gewerbesteuerzahlungen an die Kommunen im Geschäftsgebiet. Der Bilanzgewinn liegt mit 971.000 Euro ungefähr auf Vorjahresniveau. Davon sollen auch die Mitglieder profitieren: Eine Dividende soll gezahlt werden – etwa in der Größenordnung des vergangenen Jahres.

Nachhaltigkeit ein großes Thema

Die Volksbank sehe es als ihre gesellschaftliche Verpflichtung an, den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität zu unterstützen. Neben der Finanzierung von nachhaltigen Investitionen gehe es dabei auch darum, vorhandene Vermögen zur Förderung der Klimaneutralität anzulegen. Die Bank gehe aber auch selbst mit gutem Beispiel voran, etwa durch das Einsparen von Papier und der Umstellung vieler Arbeitsschritte auf den digitalen Weg. Auch viele Veranstaltungen wurden pandemiebedingt online durchgeführt. "Teilweise waren die Teilnehmerzahlen bei Online-Kundenveranstaltungen mehr als doppelt so hoch wie bei Präsenzveranstaltungen", berichtet Rainer Kehl. Allerdings sei der Austausch mit den Kunden bei Präsenzveranstaltungen deutlich intensiver. Deshalb werde die Volksbank künftig verschiedene Veranstaltungsformate anbieten.

Niedrige Zinsen und hohe Inflation

Vermögenserhalt und Renditechancen stünden im Mittelpunkt der Beratung. "Mit der Streuung in verschiedene Investments mit einem stärkeren Fokus auf Unternehmensbeteiligungen und Sachwerte lassen sich trotz des aktuellen Zinsniveaus langfristig höhere Renditen bei überschaubaren Risiken erreichen", sagt Karin Fleischer. Dies sei auch hilfreich für den Kapitalerhalt bei der aktuell hohen Inflation von über 5 Prozent. Und diese werde durch den Ukraine-Krieg wohl weiter steigen.

Digitalisierung schreitet weiter voran

Den digitalen Service auszubauen, ohne die persönliche Erreichbarkeit vor Ort aufzugeben: Darauf setzt das Unternehmen, und das honorieren auch die Kunden. So hat die Volksbank Franken den zweiten Platz des "Banking-Check-Awards 2021" erreicht. Beim Langzeittest von 2018 bis 2021 landete sie ebenfalls auf dem zweiten Platz. Bei über 1000 Bewertungen ihrer Kunden erhielt die Bank 4,9 von 5 Sternen. – Gegenüber dem Vorjahr stieg die Nutzerzahl des Online-Bankings um 13 Prozent. Bei der Banking-App gab es sogar 21 Prozent mehr Anmeldungen. Inzwischen werden 85 Prozent der Überweisungen über einen digitalen Weg getätigt – fast 4 Prozent mehr als 2020. Die Digitalisierung sei auch ein Weg, junge Kunden, die auswärts studieren oder arbeiten, weiter an ihre Heimatbank zu binden, betont Fleischer. Doch auch in der digitalen Welt läuft es manchmal holprig, wie die Vorständin einräumt: Die Stabilität des "neuen" Online-Bankings seitens der Rechenzentrale sei noch nicht zufriedenstellend. "Für alle Unannehmlichkeiten bittet der Vorstand die Kunden um Entschuldigung." Die Bank sei im engen Austausch mit dem Rechenzentrum, um baldmöglichst die Stabilität des Online-Bankings zu gewährleisten. Bis dahin steht parallel der Zugang zum "alten" Online-Banking zur Verfügung.

Herausforderndes Marktumfeld

Neben Corona seien 2021 auch die strengen regulatorischen Anforderungen, der Wettbewerb und die Negativzinspolitik für das Bankgeschäft herausfordernd gewesen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank liegt weiter bei minus 0,5 Prozent und belastet somit die überschüssige Liquidität der Bank. Um Verwahrentgelte zu vermeiden, suchten die Berater gemeinsam mit den betroffenen Kunden nach alternativen Anlageformen, so Karin Fleischer.

Gesellschaftliches Engagement

Über die Crowdfunding-Plattform wurden im Jahr 2021 in der Region 17 Projekte mit einer Gesamt-Spendensumme von über 100.000 Euro gefördert. Künftig fördert die Volksbank nachhaltige Projekte zusätzlich mit 10 Prozent der Projektsumme. Die maximale Projektsumme wurde von 5000 auf 10.000 Euro erhöht. Außerdem nimmt die Volksbank an der Klimainitiative der Volksbanken und Raiffeisenbanken teil. Diese will in den nächsten zwei Jahren mehr als eine Million Bäume pflanzen, um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten.

Eigenkapitalanforderungen steigen

"Die entscheidende Größe für die Handlungsfähigkeit unserer Bank in der Zukunft stellt nach wie vor das erwirtschaftete Eigenkapital dar", erläutert Kehl. "Sie rückt immer stärker in den Fokus der Bankenaufsicht. Somit entscheidet die jährliche Dotierung dieser Größe über unsere Wachstumschancen." Das bisher erwirtschaftete Eigenkapital sei zwar eine solide Basis, um den erhöhten Anforderungen der Bankenaufsicht gerecht zu werden und gleichzeitig die vertretbaren Finanzierungswünsche der Kunden realisieren zu können. Das Ganze bleibe aber eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

Fusion bleibt ein Thema

Fünf Jahre nach der geplatzten Fusion mit der Volksbank Mosbach bleibt ein möglicher Zusammenschluss weiter eine Option: Zwar gebe es aktuell keine entsprechenden Bestrebungen, eine mögliche Fusion mit einer anderen Volksbank sei für die Zukunft aber nicht auszuschließen. "Der Druck von außen wird größer", erklärt Rainer Kehl. Aber noch gebe es keine Veranlassung, tätig zu werden. Man werde die Entwicklung deshalb genau beobachten. Das Unternehmen pflege mit benachbarten Banken ein gutes Miteinander: "Das ist eine gute Ausgangsposition", fasst es Karin Fleischer zusammen.

Künftige Entwicklung

"Der Ukraine-Krieg wird auch die Wirtschaft in unserer Region beeinflussen", ist sich Karin Fleischer sicher, auch wenn es viel zu früh sei, konkrete Aussagen zu treffen. Da auch viele Kunden verunsichert seien, hat die Bank auf ihrer Homepage die wichtigsten Fragen beantwortet. Trotz Unwägbarkeiten wie der Corona-Pandemie und den Herausforderungen der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum geht die Volksbank hinsichtlich der Entwicklung im Kundengeschäft weiterhin von moderaten Zuwächsen aus. "Die erwähnten Rahmenbedingungen werden auch im Geschäftsjahr 2022 eine große Herausforderung darstellen", sagt Rainer Kehl. Dennoch rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum von ca. 4 Prozent.

Info: Die Volksbank Franken lädt am Donnerstag, 24. März, zum virtuellen "VR-Mitglieder-Forum" ein. Zusätzlich wird es eine Aufzeichnung geben, die allen Interessierten im Nachgang online auf der Homepage zur Verfügung steht.