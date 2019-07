Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Volksbank Franken Klaus Holderbach (M.) wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Sehr gut besucht war am Freitagabend die Walldürner Nibelungenhalle, in der die Vertreterversammlung der Volksbank Franken eG stattfand. Im Mittelpunkt standen neben den Berichten die Wahlen zum Aufsichtsrat und zum Wahlausschuss. Danach wurde der bisherige Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Franken, Bankdirektor Klaus Holderbach, im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet.

Nachdem Bürgermeister Markus Günther die Glückwünsche zum 150-jährigen Bestehen der Volksbank ausgesprochen sowie sich für die allzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankt hatte, erstatteten die beiden Vorstände der Volksbank Franken, Bankdirektorin Karin Fleischer und Bankdirektor Rainer Kehl, ihren Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 2018.

Bankdirektorin Karin Fleischer ging zunächst näher auf die 150-jährige Geschichte der Volksbank Franken ein. Danach informierte sie, dass das erwirtschaftete Eigenkapital in den vergangenen 25 Jahren von 16 auf 94 Millionen Euro angestiegen sei und mehr als 40.000 Kunden momentan den Finanzdienstleistungen vertrauen würden.

Mit dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Holderbach sei Ende Mai ein Generationswechsel weitgehend zum Abschluss gebracht worden. Mit ihr und Bankdirektor Rainer Kehl werde die Volksbank Franken künftig von zwei gleichberechtigten Vorstandsmitglieder geführt, unterstützt durch eine sechsköpfige erweiterte Geschäftsleitung.

Wie Bankdirektor Rainer Kehl zu Beginn seines Berichtes feststellte, könne die Volksbank trotz aller Widrigkeiten mit ihrem Geschäftsmodell wieder auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung 2018 zurückblicken.

Hintergrund Wahlausschussmitglieder: Reinhold Baumann (Waldstetten), Uwe Berberich (Glashofen), Elmar Dietz (Hardheim), Rolf Friedlein (Adelsheim), Karlheinz Friedmann (Buchen), Helmut Hotzy (Walldürn), Markus Kaiser (Höpfingen), Roland Linsler (Hettingen), Hubert Mühling (Altheim), Thomas Münch (Hainstadt) und Klaus Schork (Mudau). Sti.

Man habe 2018 mit der Bilanzsumme von 998 Millionen Euro (Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 31 Millionen Euro bzw. 3,2 Prozent) abgeschlossen. Das betreute Kundenkreditvolumen habe sich um 77 Millionen Euro auf knapp 2 Milliarden Euro erhöht. Die in der Bilanz ausgewiesenen Kundenkredite bzw. Kundenforderungen beliefen sich auf 679 Millionen Euro (Zuwachs von 25 Millionen Euro bzw. vier Prozent). Die Tilgungen konnten durch das Neukreditgeschäft mit einem Volumen von 137 Millionen Euro mehr als ausgeglichen werden. Der bankeigene Bestand an Wertpapieren sei mit 255 Millionen Euro ausgewiesen und sei um 14 Millionen Euro gestiegen. Zudem sei die Volksbank Franken mit rund 33 Millionen Euro an Unternehmen des genossenschaftlichen Verbundes beteiligt.

Die Kundeneinlagen hätten sich auf 771 Millionen Euro (Zuwachs von 37 Millionen Euro bzw. fünf Prozent) und das betreute Kundenanlagevolumen auf 489 Millionen Euro erhöht. Insgesamt sei das betreute Kundenanlagenvolumen auf über 1,2 Milliarden Euro angewachsen.

Die Volksbank Franken sei zum Jahresende 2018 von 25.098 Mitgliedern (Zuwachs von 207) getragen worden, deren Geschäftsguthaben sich um 48.000 Euro auf 7,4 Millionen Euro erhöht habe. Das ausgewiesene haftende Eigenkapital habe sich um mehr als eine Million Euro auf fast 105 Millionen Euro erhöht. Nach Abzügen bleibe ein Bilanzgewinn von 1 046.000 Euro.

Anschließend stimmte die Vertreterversammlung der Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 (Jahresüberschuss von 2 043.365, 10 Euro, Bilanzgewinn von 1 046.038, 64 Euro) ebenso einstimmig zu wie der Gewinnverteilung mit drei Prozent Dividende auf die Geschäftsguthaben (219.408, 92 Euro), 825.000 Euro Zuweisung zu den anderen Ergebnisrücklagen und 1629,72 Euro als Vortrag auf neue Rechnung.

Nachdem alle Aufsichtsratsmitglieder wieder- sowie die Mitglieder des Wahlausschusses für die im nächsten Jahr anstehende Neuwahl der Mitglieder zur Vertreterversammlung gewählt worden waren (siehe Kasten), wurde der langjährige Vorstandsvorsitzende, Bankdirektor Klaus Holderbach, verabschiedet. Dieser wurde bereits bei der Jubiläumsfeier im Frühjahr vom Präsidenten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, Dr. Roman Glaser, mit der Ehrenurkunde in Gold des BWGV ausgezeichnet. Aufsichtsratsvorsitzende Michael Eberhard beglückwünschte Holderbach zu dieser hohen Auszeichnung und dankte ihm namens des Aufsichtsrates für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das große persönliche Engagement. Er überreichte Holderbach ein Präsent sowie dessen Ehefrau Christiane einen Blumenstrauß.

Auch Bankdirektorin Karin Fleischer hob die enge persönliche Zusammenarbeit und das vorbildliche Engagement von Klaus Holderbach hervor und dankte mit einem kleinen persönlichen Präsent in Form eines Reisegutscheins.

Den offiziellen Teil des Abends beschloss eine eigens für das Jubiläum "150 Jahre Volksbank Franken" umgedichtete Version des "Badner Lied", die von allen gemeinsam mit einem Mitarbeiterchor auf der Bühne gesungen wurde, sowie die Schautanzdarbietung "Walpurgisnacht - im Bann der Hexen" der gemischten Schautanzgruppe der FG "Höhgöiker" Glashofen.