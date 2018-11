Buchen. (tra) Das Landgericht Mosbach verurteilte einen 46-jährigen Litauer, der eine Zeit lang in Buchen wohnte, wegen Beihilfe zum Marihuanahandel zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe: Er war unter anderem daran beteiligt, 20 Kilogramm der weichen Droge von Spanien über Frankreich nach Deutschland zu bringen. Obwohl die Drogen von einer Personengruppe geschmuggelt wurden, ging das Gericht nicht davon aus, dass der Litauer als Teil einer Bande agiert habe.

"Im Jahr 2017 gab es erste Hinweise auf eine Tätergruppe", erläuterte Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, im Gespräch mit der RNZ. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Gruppierung aus neun Personen bestand und im großen Stil Betäubungsmittel aus Spanien über Buchen nach Tschechien geliefert haben soll. Es soll sich hierbei vor allem um Marihuana und Kokain gehandelt haben. In Spanien gab es auch eine Marihuana-Plantage.

"In enger Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden wurde umfangreich ermittelt, so dass im Mai 2018 der Zugriff erfolgen konnte: Ein Teil der Gruppe wurde in Tschechien verhaftet", so Diemer. Diese Tatverdächtigen sitzen dort in Untersuchungshaft, auch der Prozess wird in Tschechien stattfinden. Bei den mutmaßlichen Drogenhändlern handele es sich um Russen, Litauer, Tschechen, Kirgisen und auch Spanier.

"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Gruppe im Bereich der organisierten Kriminalität verortet werden kann", so Diemer. Um Legalität vorzutäuschen, soll die Gruppe sich als Firma, die Gemüse und Obst liefert, präsentiert haben. In den Fahrzeugen seien dann die Drogen versteckt worden.

Der 46-Jährige, der am Landgericht Mosbach wegen Beihilfe verurteilt wurde, hat die Fahrzeuge entsprechend präpariert. "Er hat das Betäubungsmittel eingebaut und wieder ausgebaut", so Diemer. Er verfügte über entsprechende Kenntnisse, da er sein Geld mit Autoreparaturen verdiente.

Buchen, der zeitweilige Wohnort des Litauers, wurde zum "Dreh- und Angelpunkt" der Drogengeschäfte: Der verurteilte Litauer lagerte die Betäubungsmittel, die dann später weitertransportiert wurden, in einer Garage in Hainstadt sowie in einer Scheune. Der Großteil der in Buchen zwischengelagerten Drogen sei nicht in der Region verkauft, sondern weitertransportiert worden.

Nach sehr umfassenden Ermittlungsarbeiten, in deren Rahmen die Kriminalpolizei Heilbronn mit der Polizei Buchen zusammenarbeitete, klickten dann im Frühjahr 2018 auch für den nun zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilten Mann die Handschellen: Er wurde im Neckar-Odenwald-Kreis verhaftet. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er in Deutschland keinen festen Wohnsitz mehr.

Dass ausgerechnet die beschauliche Kleinstadt Buchen zum Drogenumschlagplatz wurde, stufen die Ermittler als Zufall ein. "Wenn Tätergruppen mit Betäubungsmitteln handeln, ist ihnen der Ort egal", so Diemer. "Der Unterschied zwischen Stadt und Land besteht vor allem darin, dass derartige Straftaten in der Stadt eher in der Anonymität untergehen, währen sie auf dem Land, wie nun in Buchen, für Aufsehen sorgen."