Hardheim. (zeg) Allerlei Wissenswertes in Sachen "Gesundheit" wurde den Schülern der 7. Klassen des Walter-Hohmann-Schulverbunds bei dem am Mittwoch vom Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" zum neunten Mal durchgeführten "Tag der Gesundheit" in Theorie und Praxis vermittelt. Mit großer Aufmerksamkeit, erfreulichem Interesse und aktiver Beteiligung waren die Schülerinnen und Schüler bei der Sache. So wurde der Tag wieder zu einer guten Werbung für die wertvolle am Krankenhaus Hardheim geleistete Arbeit.

Die Programmgestaltung an fünf Stationen hatte Fritz-Peter Schwarz, der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises, in gewohnt akribischer Form vorbereitet. Er hatte kompetente Referenten zur Darstellung ihrer Fachbereiche gewonnen. Zudem unterstützten die Lehrer sowie Brigitte Scheuermann, Lore und Norbert Fitz und Josef Ruppert vom Freundes- und Förderkreises die Aktion. So war ein reibungsloser Verlauf garantiert, und die jungen Leute bekamen bei der Informationsveranstaltung auch verdeutlicht, welche Leistungen in Hardheim durch die ansässigen Ärzte, das Krankenhaus, das DRK oder die Apotheken erbracht werden.

Aus der chirurgischen Praxis des Krankenhauses warteten Silvia Schwinn und Lisa Ballweg zunächst mit wissenswerten Informationen auf, ehe sie mit der Darstellung von Hilfsmaßnahmen wertvolle praktische Tipps zur Versorgung von Patienten gaben und die jungen Leute auch aktiv werden ließen. Dabei erstreckte sich die Darstellung der Palette bei aktiven Einsätzen und praktischen Hilfsmaßnahmen vom Nasenbluten und Verbrennungen über das Anlegen von Verbänden bis hin zur Gipsschiene.

Dr. Andreas Mövius von der Internistischen Gemeinschaftspraxis ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, selbst mit seinen sachkundigen und aufschlussreichen Erläuterungen aufzuwarten und vor allem die Bedeutung und den Wert der Sonographie und der Ultraschallnutzung darzustellen. Die Repräsentanten der Apotheke an der Post warteten mit Empfehlungen und Ratschlägen zu gesunder Ernährung und Lebensführung auf und maßen den Blutdruck sowie die Cholesterinwerte der Schüler.

Benno Henn von Rettungswache und DRK ging in Anwesenheit von Gerald Löhr vom DRK Buchen bei seinen theoretischen Betrachtungen zunächst auf notwendige Maßnahmen bei medizinischen Notfällen ein. In Verbindung damit standen Nutzung und Einsatz des Defibrillators (AED) ganz oben. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang die Bedeutung der dabei unverzichtbaren Herzdruckmassage und Atemspende betont. Zusammen mit seinen Ausführungen aktivierte Benno Henn die Schüler zu praktischer Nutzung des AED und verband damit viele weitergehende Ratschläge im Bemühen um erfolgreiche erste Hilfe in Notfällen.

Sehr interessiert zeigten sich die jungen Teilnehmer schließlich auch an den Darstellungen der Ausbildung von Fachkräften in der Alten- und Kleinkinderpflege. Zum Schluss der nützlichen Veranstaltung hatten die Schüler dann auch noch die Möglichkeit, auf einem Fragebogen zu verdeutlichen, was ihnen von der Vielfalt vermittelten Wissens in Erinnerung geblieben war, und das Seminar in Form einer Schulnote zu bewerten.

Die Siegerehrung zum Fragebogenwettbewerb wird am Freitagmorgen in der Schule in Anwesenheit von Bürgermeister Volker Rohm und Realschulrektor Harald Mayer vorgenommen, ließ Fritz Peter Schwarz wissen, der sich bei allen bedankte, die zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beigetragen hatten.