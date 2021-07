Buchen. (pm/RNZ) Es war der 13. Dezember 1971: Bei einer Sprengung im gemeindeeigenen Steinbruch in Eberstadt klaffte plötzlich ein zunächst etwa zwei Meter breites und ein Meter hohes Loch in der Wand und dahinter verbarg sich eine 600 Meter lange Höhle, eine wahre Zauberwelt der Natur. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Ort – die Eberstadter Tropfsteinhöhle war entdeckt. Unter der Leitung des damaligen Bürgermeisters und späteren Ortsvorstehers Wilhelm Eberle wurde bereits 1972 mit dem Ausbau begonnen. Seit der Eröffnung am 9. September 1973 haben bis heute über vier Millionen Menschen die Höhle besucht.

Das Jubiläum "50 Jahre Entdeckung der Eberstadter Tropfsteinhöhle" möchte die Stadt Buchen vom 4. bis 7. August gemeinsam mit Besuchern und Einheimischen feiern. Daher hat das Team der Höhlenführer und Ehrenamtlichen ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt:

Der damalige Bürgermeister Wilhelm Eberle setzte sich ab 1971 unermüdlich für den Ausbau der Höhle ein.

> Vom 4. bis 6. August erwartet die Besucher am geologischen Lehrpfad ein Klopfplatz für Kinder. Hier können die Kinder Geduld und Geschick beweisen und vielleicht ein kleines Fossil aus dem Stein herauslösen. Rund um das Besucherzentrum können die Gäste auf Erkundungstour gehen, und das Höhlenquiz lösen. Es winken attraktive Preise. Ein Geopark-Ranger wird von Mittwoch bis Freitag jeweils von 14 bis 16 Uhr am Besucherzentrum sein und mit den Kindern Fossilien aus Gips gießen und gemeinsam bemalen.

> Mittwoch, 4. August: Um 16 Uhr findet mit dem Ehepaar Kammerer eine Steinbruchexkursion in das neue Abbaufeld statt. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich. Die Exkursion ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet, Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen.

Um 16.30 und 16.45 Uhr geht es auf Erkundungstour durch die Höhle für die kleinen Höhlenforscher. Dabei können die Kinder Wissenswertes über die Tropfsteinhöhle, deren Entstehung und Alter erfahren. In spielerischer Form entdecken Kinder dabei den "Haifischrachen", den "Elefantenrüssel", und auch das "Schweinchen" wartet auf Besuch. Warum wachsen Tropfsteine von der Decke und aber auch vom Boden nach oben? Wie schnell oder langsam wachsen die Tropfsteine überhaupt? Welche Arten und Formen von Tropfsteinen findet man in der Höhle? Neugierige kleine Höhlenforscher erhalten hierauf eine Antwort.

> Donnerstag, 5. August: Alle, die es schon immer etwas genauer wissen wollten, nimmt Zacharias Müller um 17 Uhr auf Entdeckungsreise in und um die Tropfsteinhöhle.

So sah es vor rund 50 Jahren im Eberstadter Steinbruch nach der Entdeckung der Tropfsteinhöhle aus. Fotos/Repros: Wolfgang Mackert (oben), Rüdiger Busch, RNZ-Archiv

> Freitag, 6. August: Das Ehepaar Kammerer bietet um 16 Uhr eine Steinbruchexkursion an, diesmal zum Thema Fossilien und Versteinerungen. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich. Die Exkursion ist für Kinder ab zwölf Jahre geeignet, Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen.

"Wüsten und Meere, tropische Hitze und Eiszeiten – die Landschaftsgeschichte unserer Region." So lautet der Titel des Vortrags von Jochen Schwab um 18 Uhr im Besucherzentrum an der Tropfsteinhöhle. Jochen Schwab nimmt die Besucher mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Geschichte der Erde. Wie entstanden Naturwunder, die vor unserer Haustür liegen. Welche Prozesse formten Odenwald und Bauland und gaben ihnen zwei unterschiedliche Gesichter? Die Besucher sind eingeladen, in unvorstellbare Zeiträume einzutauchen und die äußerst wechselvolle Geschichte unserer Heimat kennenzulernen. Viele Bilder lassen den Vortrag anschaulich und verständlich werden.

> Für alle Führungen und Vorträge ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist bei den Führungen auf 20 Personen beschränkt. Es gelten die aktuellen coronabedingten Hygienemaßnahmen, in der Tropfsteinhöhle besteht Maskenpflicht. Anmeldung in der Tourist-Information Buchen, Tel. 06281/ 2780, info@verkehrsamt-buchen.de. Unkostenbeitrag für die Führungen: 5 Euro für Erwachsene, Kinder 4 Euro. Der Vortrag im Besucherzentrum ist kostenfrei

> Samstag, 7. August: Der Höhepunkt der Aktionstage bildet auch gleichzeitig den Abschluss – die Höhlennacht. Die Besucher erwartet ein Abend voller Unterhaltung, Illumination und Genuss. Ein Drei-Gänge-Menü, gekocht und serviert durch das Team des Restaurants "Seeterrasse", faszinierende Illuminationen in und rund um die Höhle durch Blackout Eventmanagement, Mystik und melodische Klänge in der Höhle sowie Unterhaltung im Außenbereich wird es an diesem Abend geben. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.buchen.de/50jahre und in der Tourist-Information Buchen, Tel. 06281/2780.