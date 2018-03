In dieser Scheune, die am 13. Januar völlig niederbrannte, wurde Wolfgang Sch. 2013 erschossen. Es gibt ein Geständnis des "Schwanen"-Wirts, dem Totschlag vorgeworfen wird und der in U-Haft sitzt, aber gleichzeitig noch viele offene Fragen. Foto: Fritz Weidenfeld

Götzingen. (Wd) Im idyllischen Baulanddorf wird es immer mysteriöser im Fall des erschossenen Wolfgang Sch., der offenbar vom "Schwanen"-Wirt K. im Affekt in einer Scheune auf dem Areal der Gaststätte am 21. Februar 2013 getötet wurde, nachdem der Gastronom seinen Bekannten beim Diebstahl ertappt haben will. Damit nicht genug: Anfang März wurde nun überraschend der etwa 60-jährige Geschäftspartner des Wirtes tot in seiner Wohnung im Götzinger Hünenweg aufgefunden, wie der RNZ am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft Mosbach bestätigt wurde!

Dieser war zweifellos ein wichtiger Zeuge für die Ermittler der Kriminalpolizei. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, erklärte Oberstaatsanwalt Peter Lintz. Nach ersten Ergebnissen der Untersuchung sei jedoch eine natürliche Todesursache "wahrscheinlich". Der Mann war vor Jahren aus dem Heidelberger Raum nach Götzingen gezogen, hat im "Schwanen" gewohnt und "stundenweise" die Gastwirtschaft mit dem mutmaßlichen Täter betrieben.

Ob nun alle Details des Kriminalfalls ans Tageslicht kommen werden, erscheint fraglich. Denn fast fünf Jahre war es dem mutmaßlichen Täter gelungen, das Verbrechen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Der 56-jährige Wolfgang Sch. galt nämlich seit 27. Februar 2013 als vermisst. Selbst über das Auffinden des Mantels, des neuen Handys und der Zigarettenpackung des vermeintlich Vermissten in der Kneipe machte man sich nach dem angeblichen Verschwinden von Schr. nicht allzu große Gedanken. Die Familie von Wolfgang Sch. jedenfalls blieb all die Jahre im Ungewissen, bis nach einem Brand, der am 13. Januar 2018 die Gaststätte und angrenzende Scheunen großflächig zerstörte, das Kapitalverbrechen ans Tageslicht kam.

Nach einem "Tipp aus der Bevölkerung" fanden die Ermittler in der bis auf die Grundmauern niedergebrannten Scheune des Wirtes die Leiche von Wolfgang Sch. Und so stellt sich die drängende Frage, wer der geheimnisvolle Tippgeber war, der offenbar ganz konkret wusste, wo die Leichenteile in der Scheune aufzufinden waren. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls wollte sich nicht dazu äußern, ob es sich bei dem Zeugen etwa um den jetzt verstorbenen Geschäftspartner des Wirtes handelte. Der war in der Brandnacht am 13. Januar von einem Feuerwehrmann aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, während sich der Wirt des "Schwanen" in der Festhalle aufhielt, wo Hunderte von Narren zur Nachfeier des Götzinger Nachtumzugs in der Festhalle zusammenkamen.

Wie Ortsvorsteher Egbert Fischer auf Nachfrage erklärte, hatte der Mann seine Notunterkunft im Rathaus, wo er nach dem Brand gemeinsam mit dem Wirt bis zu dessen Verhaftung untergekommen war, in der Zwischenzeit verlassen und eine Wohnung im Ortskern in der Hünenstraße bezogen. Dort wurde er nun am 1. März tot aufgefunden. Wusste der Geschäftspartner mehr, als er der Polizei erzählte? Wenn ja, hat er sein Wissen mit ins Grab genommen.

Unter der erdrückenden Last der Beweise hat der Wirt des "Schwanen" kurz nach seiner Festnahme zugegeben, Wolfgang Sch. getötet und in der Scheune versteckt zu haben. Angeblich will er sein Opfer in der Scheune beim Diebstahl erwischt und den Mann im Affekt mit einem Schuss in den Kopf getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Doch diese Version wirft weitere Fragen auf. Was soll in der Scheune Bedeutendes zum Stehlen gewesen sein, um dafür auch noch einen Menschen, den man von Kindheit an kannte, mit äußerster Kaltblütigkeit zu erschießen? In der Scheune soll sich jedenfalls nichts befunden haben, was irgendeinen Wert gehabt habe. Ein Kopfschuss widerspricht einer Tatversion, dass es sich um eine eher zufällige Tat handeln könnte. Der Beschuldigte hat in Vernehmungen angegegeben, ein Geräusch in seiner Scheune gehört zu haben, worauf er sich mit einer Pistole bewaffnet dorthin begab und seinen Bekannten, oder besser gesagt seinen Freund, erschoss. Das Verbrechen hat sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Mosbach am Tag abgespielt.

Der Beschuldigte könnte demnach sogar Wolfgang Sch. erkannt haben und hat ihm trotzdem in den Kopf geschossen. Die Frage bleibt, ob niemand den Schuss mitten im Ortskern gehört hat. War es purer Zufall, dass es am 13. Januar auf dem Areal des Wirtes brannte? In einer Scheune, wo ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, weil es keinen Strom gab? War es gar fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung, die das Feuer auslöste? Wollte damit jemand nachhelfen, um die Tat ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen? Fragen, auf die es momentan noch keine Antwort gibt. Und dem Wirt mag man glauben, dass er wohl der Letzte sei, der damit sein Verbrechen offenbaren wollte. Wer war es dann?

Fassungslosigkeit unter den Angehörigen des Opfers bei Facebook. "Wie kalt muss man sein? Warum hat er (der Wirt) nicht mit ihm gesprochen?", fragt sich nicht nur die Tochter von Wolfgang Sch. Ihr Vater habe alles für ihn gemacht. Die Tatwaffe, die der geständige Beschuldigte in einem Weiher entsorgt haben will, wurde jedenfalls auch bei einem mehrstündigen Taucheinsatz der Polizei am 27. Januar nicht gefunden. Wo sie sich befindet und woher der Wirt die Kurzwaffe hatte, ist ebenfalls noch unklar.

Teile des Projektils waren bei der Untersuchung der Leiche im Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Heidelberg ebenso gefunden worden wie das Einschussloch im Kopf.

In einer Haftanstalt im Ländle wartet der mutmaßliche Täter, dem die Staatsanwaltschaft Totschlag vorwirft, auf seinen Prozess im Sommer. Vielleicht werden dann die letzten Fragen beantwortet werden können in einem Fall, der so viel menschliches Leid verursacht hat.