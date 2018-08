Götzingen/Mosbach. (joc) "Er wird die verhängte Strafe annehmen, und keine Revision gegen das Urteil des Schwurgerichts Mosbach einlegen!" Das erklärte am gestrigen Donnerstag Andreas Wörner, der Verteidiger des Götzinger Wirts, der am Montag am Landgericht Mosbach wegen Mordes zu einer 13-jährigen Haftstrafe mit Einweisung in eine Entzugsanstalt verurteilt worden ist.

Wie der Osterburkener Rechtsanwalt Wörner im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung weiter mitteilte, habe sich sein Mandant klar dazu entschieden, die Verantwortung für seine Tat zu übernehmen und damit - im Sinne aller Beteiligten - einen endgültigen Schlussstrich unter das Verfahren zu ziehen.