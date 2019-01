Tauberbischofsheim. (pol/mare) Das hätte schlimmer ausgehen können. Ein Räuber hat am Sonntagmorgen ein Spielcasino in Tauberbischofsheim überfallen. Wie die Polizei meldet, gab er bei seiner Flucht einen Schuss ab - er traf glücklicherweise nur einen Automaten.

Der Tatort befindet sich in der Alten Wertheimer Straße. Gegen 8 Uhr schlug hier der maskierte und bewaffnete Täter in einem Spielcasino auf. Er bedrohte den 41-jährigen Aufseher mit der Pistole und forderte ihn auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben.

Der 41-Jährige musste die Beute in eine orange-weiße Plastiktüte stecken. Als dies geschehen war, flüchtete der Räuber. Dabei schoss er aber in den Raum, ein Spielautomat wurde getroffen. Verletzt wurde so niemand.

Der 41-jährige Casino-Mitarbeiter beschrieb den Täter wie folgt: etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, ostdeutscher Akzent. Er trug eine grau-beige Kapuzenjacke mit den Schriftzug "Urban" auf der Brust, hellblaue Jeans, graue Sneakers mit weißer Sohle. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, vor dem Gesicht einen Schal.

Wer etwas über ihn oder die Tat sagen kann, kann sich bei der Polizei melden. Die Rufnummer lautet 09341/810.