Für vorbereitende Untersuchungen an der Tauberbrücke musste die Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim halbseitig gesperrt werden. Foto: Burkard Gassenbauer

Tauberbischofsheim. (bg) Alsbald ersetzt werden soll die in die Jahre gekommene Brücke der B27 über die Tauber am südöstlichen Stadtrand von Tauberbischofsheim. Im Hinblick auf das Millionenprojekt fanden in den vergangenen Tagen vorbereitende Untersuchungen statt, bei denen schweres Bohrgerät eingesetzt wurde. Die halbseitige Sperrung der B27 führte bisweilen auf der stark befahrenen Strecke zu Verkehrsbehinderungen.

Diese werden sich während des Neubaus voraussichtlich in Grenzen halten, denn nach dem aktuellen Stand ist vorgesehen, den Verkehr während der Bauzeit über eine Behelfsbrücke zu führen, die direkt neben dem bisherigen Bauwerk flussaufwärts entstehen soll. An der 1961 gebauten Brücke, die die Tauberaue mit einer Länge von rund 160 Metern überspannt, besteht Untersuchungen zufolge Handlungsbedarf. Eine Sanierung scheint aber nicht wirtschaftlich zu sein, sodass das Regierungspräsidium einen Neubau anstrebt, der voraussichtlich 2023 oder 2024 beginnen und zwei bis drei Jahre dauern soll. Die Baukosten stehen noch nicht fest.