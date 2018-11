Nina Warken steht vor der Rückkehr in den Bundestag. ​Foto: Tobias Koch/zg

Von Alexander Rechner

Odenwald/Tauber. Eine Überraschung bahnt sich an. Die aus Tauberbischofsheim stammende Rechtsanwältin Nina Warken (CDU) steht vor der Rückkehr in den Deutschen Bundestag. Die 39-jährige Mutter dreier Kinder könnte damit auf Stephan Harbarth folgen, der seit 2009 als direkt gewählter CDU-Abgeordneter den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag vertritt und zum Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden soll.

Der stellvertretende Fraktionschef der Union, Stephan Harbarth, soll dabei neuer Vizepräsident und später Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden. Derzeit ist geplant, dass ihn der Bundestag am 22. November und der Bundesrat am 23. November wählen werden. Mit der Wahl wird er sein Mandat verlieren, welches dann an Nina Warken fallen würde.

Die Juristin, die bei der Bundestagswahl 2013 über die Landesliste noch ins Parlament eingezogen war, schaffte aber vier Jahre später den Wiedereinzug nicht mehr. 2017 ging sie auf Platz vier der CDU-Landesliste ins Rennen und ist nun die erste Nachrückerin, denn die drei vor ihr platzierten Wolfgang Schäuble, Annette Widmann-Mauz und Volker Kauder sind schon im Bundestag. Damit könnte der Wahlkreis bald von zwei Abgeordneten, von Alois Gerig (CDU) und Nina Warken, in Berlin vertreten werden.