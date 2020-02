Moderator Jens Hübschen testet heute in Buchen, was die Passanten so alles zum Thema Ernährung wissen. Foto: SWR/Carsten Costard

Buchen. (rüb) Die Buchener möchten sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen: Wenn Moderator Jens Hübschen und sein Team vom SWR-Fernsehen am heutigen Mittwoch in Buchen für die beliebte Sendung "Stadt Land Quiz" drehen, dann sind alle Ernährungsexperten gefragt. Denn beim Städteduell – Gegner ist das pfälzische Kandel – dreht sich diesmal alles rund ums Essen und Trinken. Und da kennt man sich in Buchen gut aus, wie Bürgermeister Roland Burger, Beki-Referentin (BeKi = bewusste Kinderernährung) Ulrike Kleinert, Simone Schölch, Leiterin der Zentralstelle im Rathaus, und Sarah Wörz vom Fachdienst Touristik und Stadtmarketing im Gespräch mit der RNZ betonen.

Moderator Jens Hübschen testet heute in Buchen, was die Passanten so alles zum Thema Ernährung wissen. Foto: SWR/Carsten Costard

Bei "Stadt Land Quiz" spielt eine Stadt aus Baden-Württemberg gegen eine aus Rheinland-Pfalz, zwei Städte, die sich zwar freundschaftlich duellieren, die aber gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen: In diesem Fall sind es Kandel, das Zentrum des Gemüseanbaus, und Buchen, eng verbunden mit der Bauländer Spezialität Grünkern, bekannt als Heimat des Lebensmittelherstellers Seitenbacher und neuerdings sogar Bio-Musterregion.

Gedreht wird am heutigen Mittwoch ab 10 Uhr, Start ist auf dem Wochenmarkt. Für Buchen treten Bürgermeister Roland Burger und Ernährungsexpertin Ulrike Kleinert als Quizteam an, im Hintergrund unterstützt von weiteren Fachleuten. Ihre Aufgabe wird es unter anderem sein, zwei Bilderrätsel zu lösen. Zum einen geht es darum, ein Buchener Motiv zu erkennen, zum anderen muss eine baden-württembergische Stadtansicht richtig zugeordnet werden. "Dabei hoffen wir auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung", erklärt Simone Schölch. Deshalb werden die Rätselbilder auch auf der Homepage der Stadt und in den sozialen Medien geteilt, ergänzt Sarah Wörz.

Hintergrund Zitate "Weil wir einfach besser sind, und die Bürger uns unterstützen werden!" Sarah Wörz "Da wir ein schönes, sympathisches Bild von unserer Stadt vermitteln werden, haben wir schon gewonnen – egal, wie das Spiel [+] Lesen Sie mehr Zitate "Weil wir einfach besser sind, und die Bürger uns unterstützen werden!" Sarah Wörz "Da wir ein schönes, sympathisches Bild von unserer Stadt vermitteln werden, haben wir schon gewonnen – egal, wie das Spiel letztlich ausgeht!" Roland Burger "Weil wir uns in Buchen in Sachen Ernährung richtig gut auskennen!" Simone Schölch Baden-Württemberg ist ernährungstechnisch das am besten aufgestellte Bundesland, das merke ich beim Austausch mit Kollegen immer wieder: Mit unserer Vielfalt kann auch Rheinland-Pfalz nicht mithalten!" Ulrike Kleinert

[-] Weniger anzeigen

Doch auch die Passanten auf der Straße sind gefragt: Moderator Jens Hübschen ist mit seinem Quizcomputer auf der Suche nach Mitspielern. Auch bei diesen Fragen geht es rund ums Thema Essen und Trinken, und es gilt, so viele Punkte wie möglich für Buchen zu sammeln. Da kann es sein, dass der Einkauf beim Bäcker oder Metzger plötzlich in einen Fernsehauftritt mündet. "Geht bitte den Kameras nicht aus dem Weg", appelliert Ulrike Kleinert an ihre Mitbürger. Denn unlösbar sind die Aufgaben nicht: Häufig sind es Schätzfragen oder Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können oder bei denen es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. "Es braucht keiner Angst zu haben, sich zu blamieren", bekräftigt Ulrike Kleinert und schiebt lächelnd nach: "Wir trauen uns ja auch!"

In der Tat: Auch Bürgermeister Burger stellt sich den Fragen. "Ich weiß, glaube ich, über Ernährung recht gut Bescheid, und im Zweifelsfall habe ich ja eine echte Expertin an meiner Seite", sagt er und blickt hoffnungsfroh in Richtung Ulrike Kleinert. Die hat sich intensiv vorbereitet und fühlt sich gut gerüstet, auch wenn die Themenpalette rund um die Ernährung natürlich riesengroß ist.

Wie viele Punkte Buchen gesammelt hat, das wird um 16 Uhr vor dem Rathaus bekanntgegeben. Ob das zum Sieg reicht, steht dann aber noch nicht fest: In Kandel ist erst am Donnerstag Quiztag.

Für Bürgermeister Burger ist Buchen jetzt schon der Gewinner (siehe auch Kasten): "Da wir ein schönes, sympathisches Bild von unserer Stadt vermitteln werden." In gut 20 Minuten Sendezeit hat das Odenwaldstädtchen die Gelegenheit, für sich und die reizvolle, von Wald und Landwirtschaft geprägte Umgebung zu werben. Und dabei wird sich Buchen ganz sicher nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Info: Ausgestrahlt wird die Sendung am Tag der gesunden Ernährung, am Samstag, 7. März, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen.