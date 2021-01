Walldürn. (jam/dore) Das neue Jahr ist noch jung und trotzdem sind viele ernst gemeinte Vorsätze schon wieder Schnee von gestern. Um wenigstens ein paar Leute davon abzuhalten, in schlechte Angewohnheiten zurückzufallen, hat sich Ina Düll etwas Besonderes einfallen lassen – und freut sich nun über den großen Erfolg. "Wir haben die Leute trotz Januar, Schlechtwetter und Corona von der Couch ,geprügelt’", sagt die sympathische Inhaberin der Sportbox mit einem Lachen. Gelungen ist ihr das mit einer Kombination aus Benefiz und Wettbewerb: dem "Strong & Fit Run 2021".

Teilnehmer des „Strong & Fit Run 2021“.

Dabei haben sich Teilnehmer eine Laufdistanz ausgesucht, sich angemeldet, auf der eigenen Lieblingsstrecke die Zeit gestoppt und das Ergebnis an die Organisatorin gemeldet, um sich mit anderen zu messen. Um dem informellen Wettbewerb einen offiziellen Anstrich zu verleihen, erhielten die Athleten sogar ein eigenes Laufschild, das vor allem bei den Nachwuchsläufern sehr gut ankam. Ebenfalls diente der gute Zweck als Ansporn: Die vollständige Startgebühr geht an den ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis. Bei gut 130 Läufern und einigen, die doppelt gelaufen oder freiwillig ihre Gebühr erhöht haben, sind so 1500 Euro für den gemeinnützigen Verein zusammengekommen.

Und das alles passierte aus einer Laune heraus. "Ich hätte gerne 50 Läufer", hatte Ina Düll noch zu Beginn hoffnungsvoll geäußert. Zugetraut hat ihr das wohl niemand. "Na klar, woher denn?", waren die eher ernüchternden Einschätzungen ihrer Mitstreiter. Doch dann verbreitete sich die "kurzfristige Schnapsidee" – wie Ina Düll selbst dazu sagt – wie ein Lauffeuer auf Facebook, Instagram und per Mundpropaganda.

Nicht nur der TSV Buchen und Sportler aus dem Raum Tauberbischofsheim, sondern sogar Soldaten aus dem Saarland beteiligten sich an dem spontanen Benefizlauf. Diesen Kontakt hatte eine ehemalige Oberstabsärztin hergestellt, die vor einiger Zeit im Neckar-Odenwald-Kreis stationiert war.

Der Leistungsgedanke war für die Initiatorin dann eher Nebensache. "Die Leute aus ihrem Tief zu holen und zu ihrem Glück zu zwingen, rauszugehen und sich zu bewegen. Das wollten wir." So freut sie sich zum Beispiel über die Familie Stieber, die zwar mehr als drei Stunden für die Fünf-Kilometer-Distanz benötigte, dafür mit dem sechsjährigen Marty aber einen besonders hartnäckigen Jungsportler im Team hatte. Noch jünger war nur Daniel Schlawitz, der sich mit Baujahr 2016 für die 200-Meter-Distanz gemeldet hatte. Am anderen Ende des Spektrums findet sich der 75-jährige Rainer Hofrichter, der trotz starker – und zum Teil deutlich jüngerer – Konkurrenz die schnellste Zeit bei der Fünf-Kilometer-Walking-Distanz abgeliefert hat.

Interessante Fakten und Kurioses rund um den "Strong & Fit Run 2021":

Jüngster Teilnehmer war Daniel Schlawitz aus Berlin (geboren 2016). Er ist die 200 Meter in 4:02 Minuten gelaufen.

Jüngste Teilnehmerin war Emma Kraft (geboren 2014). Sie ist zwei Kilometer in 16:21 Minuten gelaufen.

Der älteste Teilnehmer war Rainer Hofrichter aus Neuenburg im Breisgau-Hochschwarzwald (geboren 1945). Er ist fünf Kilometer gewalkt und hat diese Männerklasse mit einer Zeit von 47:15 Minuten gewonnen.

Die älteste Teilnehmerin war Waltraud Hofrichter aus Neuenburg im Breisgau-Hochschwarzwald (geboren1949), Sie ist ebenfalls fünf Kilometer in 47:15 Minuten gewalkt.

Der schnellste Fünf-Kilometer-Run kam von Patrick Hitzfeld aus Buchen (geboren 1974), er brauchte dafür nur 18:43 Minuten. Zudem lief er auch die schnellsten zehn Kilometer in 39:43 Minuten.

Die schnellsten fünf Kilometer der Frauen lief Sophie Rupp vom TSV Assamstadt (geboren 1997) in 26:16 Minuten.

Die schnellsten zehn Kilometer der Frauen lief Doro Stockhausen aus dem Saarland mit 49:40 Minuten.

Die Sportbox Walldürn stellte 34 Teilnehmer, gefolgt von der "Schützengilde" Walldürn 1848 mit zehn Teilnehmern und dem Wachschutz Odenwald Sicherheitsdienst mit neun Teilnehmern.

Die nördlichsten Teilnehmer kamen aus Berlin, die südlichsten von Neuenburg im Breisgau-Hochschwarzwald, vom Bodensee sowie im Westen aus dem Saarland.

Melanie Brauch "musste" einen zweiten Zehn-Kilometer-Lauf machen, da ihr 81-jähriger Vater unbedingt spenden wollte, aber nicht selbst an den Start gehen konnte.

Zwei ehemalige Soldaten liefen bei diesem Lauf endlich mal wieder "gegeneinander". Ihr letzter gemeinsamer Lauf war 2006 im Kongo.