Der Passivsammler zur Messung von Stickstoffdioxid in der Walldürner Straße in Hardheim kann abgebaut werden: Die gemessenen Werte sind unauffällig. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Drohen auch in Hardheim Fahrverbote? Solche Befürchtungen gab es, als die LUBW, die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg,# Ende des vergangenen Jahres bekanntgegeben hatte, dass in der Erftalgemeinde einer von 39 neuen verkehrsnahen Messpunkten für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid eingerichtet wird. Doch nun, ein halbes Jahr nachdem der sogenannte Passivsammler in der Walldürner Straße aufgehängt wurde, gibt es Entwarnung: Die in der Hardheimer Ortsdurchfahrt gemessenen Werte liegen mit 29 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft deutlich unter dem Grenzwert von 40. Das Messgerät kann also abgebaut werden.

"An 30 von 39 Messstellen liegen die Werte für Stickstoffdioxid deutlich unterhalb des geltenden Grenzwertes, das ist eine gute Nachricht für alle Anwohnerinnen und Anwohner", fasst Eva Bell, Präsidentin der LUBW, die Ergebnisse zusammen. Die von der LUBW berechneten Mittelwerte für drei Monate zeigen eine Tendenz auf, ob der gesetzlich relevante Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an den betreffenden Straßenabschnitten eingehalten werden kann.

An drei Messstellen liegt der Wert knapp unterhalb des Grenzwertes. Hier wird die LUBW die Messungen mittels Passivsammler vorläufig fortführen, um sich ein besseres Bild von der Belastungssituation zu machen. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Wetter, Verkehrsaufkommen und Ozon. Lediglich an sechs Messstellen wurden Stickstoffdioxidkonzentrationen oberhalb der Grenzwerte nachgewiesen. Diese Messstellen werden von der LUBW bis zum Jahresende weiterbetrieben.

Die höchste Belastung im Rahmen des Sondermessprogramms wurde mit 54 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Stuttgart am Messpunkt "Stuttgart Talstraße" festgestellt. Aber auch in kleineren Orten mit hoher Verkehrsbelastung wurden erhöhte Konzentrationen gefunden. So weist Blaustein mit 47 Mikrogramm vorläufig die zweithöchste Belastung auf. Hardheim hat sich dagegen mit 29 Mikrogramm Platz eins im Regierungspräsidium Karlsruhe und einen Spitzenplatz im Land gesichert.

"Ich denke, dass zunächst die landesweit mit am geringsten festgestellte Belastung uns freuen sollte", sagte Bürgermeister Volker Rohm auf Nachfrage der RNZ. "Es beruhigt die Bürger, die zwar Lärm und Lebensqualitätsbelastungen hinnehmen müssen, aber dies offensichtlich nicht mit gesundheitsgefährdenden Folgen." Doch es gibt auch eine andere Sichtweise, schließlich hatte die Gemeinde die Messung selbst beantragt, um bessere Karten für den Bau einer Ortsumfahrung zu haben: "Weniger freut uns dieses Ergebnis in Bezug auf die Notwendigkeit der Umgehungsstraße. Bei deutlich schlechteren Werten hätte unsere Bemühung um unsere Ortsumfahrung beim zuständigen Ministerium eventuell Unterstützung gefunden."

Somit treffe der Satz "alles hat zwei Seiten" wieder einmal zu. "Ich bin dennoch beruhigt, da dieses Ergebnis zumindest für unsere Bevölkerung bezüglich der Giftstoffbelastung ein ,Wunschergebnis’" darstellt."